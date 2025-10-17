カオピーズ、グローバル展開を加速する新子会社「カオピーズグローバル」を設立

株式会社カオピーズ

カオピーズは、国際市場への事業拡大を加速させるべく、2025年8月にグループ6社目となる新会社「カオピーズグローバル株式会社（Kaopiz Global Joint Stock Company）」を正式に設立いたしました。

カオピーズグローバルは、英語圏を中心とした海外市場を開拓・拡大していく先駆けの存在として、2030年までのグローバルビジョン実現に向けた重要な役割を担います。

設立当初から、AI開発、クラウドソリューション、ソフトウェア受託開発、オフショア開発サービスを軸に、シンガポール・香港・オーストラリアなど主要市場でのパートナーシップ構築を進めてまいります。

グエン・コン・タイン氏を初代ディレクターに任命

2025年9月23日、カオピーズ本社（ハノイ）にて行われたセレモニーにおいて、カオピーズホールディングスCEO レ・ヴァン・ホアンが代表して、グエン・コン・タイン氏をカオピーズグローバル初代ディレクターに正式任命いたしました。

タイン氏は今後、国際市場における事業運営と戦略立案を統括し、カオピーズブランドの海外展開をリードする役割を担います。

豊富な経験と実績を持つリーダー

CEOレ・ヴァン・ホアン（中央）が、グエン・コン・タイン氏をカオピーズグローバル初代ディレクターに正式任命。

グエン・コン・タイン氏は、日本の九州大学を卒業後、カオピーズに入社し、 6年以上にわたり同社の成長を牽引してきました。2020年から2025年までは、 カオピーズソリューションズ副ディレクターとして、同社の創設メンバーの一員として事業基盤を築き上げてきました。

同社を年間150％以上の成長率へ導くとともに、AI-OCR技術を活用した教育ソリューション「Kaopiz OCR」の成功に貢献しました。

本製品は、ベトナム国内の名誉ある「Make in Vietnam賞」を受賞し、AI分野におけるカオピーズの技術力を広く証明する結果となりました。

今後への期待

カオピーズグローバル新ディレクターとして就任挨拶を述べるグエン・コン・タイン氏

グエン・コン・タイン氏は、これまで培った経験とグローバルな視野を活かし、カオピーズグローバルの成長を牽引するとともに、カオピーズグループ全体の持続可能な発展と国際競争力の強化に貢献することが期待されています。

カオピーズグローバルのメンバー一同、グローバル市場での新たな挑戦に向けて結束を強める。

カオピーズは今後も、AI(https://kaopiz.com/ja-ai-image-recognition/)・クラウド(https://kaopiz.com/ja-aws-cloud-service/)・DX推進(https://kaopiz.com/ja-digital-transformation/)・オフショア開発(https://kaopiz.com/ja-offshore-service/)を通じて、世界中のクライアント企業に高品質なソリューションと新たな価値を提供してまいります。

この度の新たな門出を心よりお祝い申し上げます。

【会社概要】

会社名： 株式会社カオピーズ

所在地： 東京都豊島区南池袋3-8-8 THE CORNER 池袋3F

設立： 2014年9月29日（ハノイ本社）

代表取締役： TRINH CONG HUAN（チン・コン・フアン）

従業員数： 700名（2025年10月現在／グループ全体）

事業内容： 技術コンサルティング、新規開発、サーバー移行、AIソリューション、研究開発 等

Webサイト： https://kaopiz.com/ (https://kaopiz.com/)

お問い合わせ： https://kaopiz.com/ja-contact/ (https://kaopiz.com/ja-contact/)