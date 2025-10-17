シュウ ウエムラが、パリ ファッション ウィークにて、UJOHのショーでバックステージメイクアップを担当

日本ロレアル株式会社

日本発のメイクアップ アーティストブランド『シュウ ウエムラ』が、2025年10月7日(現地時間）に開催されたパリファッションウィークのUJOHのSS26コレクションのショーでバックステージメイクアップを担当。

Reebokとのコラボレーションで躍動感がさらに高まったコレクションでシュウ ウエムラ インターナショナル アーティスティック ディレクターのuchiideが、プロのメイクアップアーティストリーによって、猛暑の中でも軽やかに楽しめ、日常を美しく引き上げるメイクアップのアイデアを提案した。

UJOH SS26 x shu uemura メイクアップ コンセプト “urban summer”

クールフロストスキン メイクアップ

UJOHがコレクションで描いたしなやかで喜びに満ちた夏に呼応するように、肌をひんやりとした印象に見せる霜のような輝きの美しさをメイクアップで表現。

肌は薄く軽いテクスチャーのファンデーションでややマットな仕上がりに。

輝きを演出するために、シュウ ウエムラのツイストとして頬・鼻筋・目頭などのエリアにブルーの美容液ハイライターとパールホワイトのアイシャドーをレイヤーさせた。仕上げに口元もつやのあるリップルージュをオン。輝きの質感にフォーカスし、シンプルなデザインに落とし込むことで、涼しさと知性を感じさせるスタイルを生み出した。

「メイクアップは顔の衣裳である」という植村秀の考えを継承するシュウ ウエムラのアーティストリーによって、コレクションの世界観を際立たせ、より豊かな一体感を演出した。

■UJOHについて

コレクションブランドでパタンナーとして経験を積んだ西崎 暢（MITSURU NISHIZAKI）・亜湖（ACO）により2009年にスタート。

心に差し響く美しい線を大切にした本質的なテーラードを軸に、あえて均整をこわしたデザインや大胆なカッティングといった新たな息吹を吹き込むことでこれまでにないテーラリングを提案する。

新鮮なレイヤードバランスを生むアシンメトリックなデザインや独自のスタイリングを楽しめる細部は常にアップデートされ、身体と服の関係を解き明かす試みの中から生まれた知的でハンサムな空気を演出する。

2019年にはメンズラインをスタート。ユニフォームやミリタリーといった服づくりの原点となるディテールを意識的に取り入れながら、真摯なテーラリングを踏襲している。

2020秋冬にパリで初めてのショーを発表し、2021年秋冬コレクションにてパリ・ファッションウィークへ初参加を果たす。以来、世界を視野にパリでの新作発表を続けている。

■uchiide シュウ ウエムラ インターナショナル アーティスティック ディレクター

shu uemura DNAとして今も息づくパイオニアスピリットを受け継ぎ、包括的なアプローチで新たな美の形、方法、スタイルを未だかつて見たことのないビジョンとして提案する日本を代表する唯一無二のアーティスト。数々の著名なコレクションのメイクアップを手掛け、海外からの評価も高い。

“シュウ ウエムラは、日本ではじめて国際的に有名になった

メイクアップ アーティスト ブランドとして知られています。

シュウ ウエムラのバラエティ豊かなユニークな製品や、豊富な色数、

メイクアップ道具だけではなく、プロフェッショナル メイクアップアーティストの精神を持ちながら、

我々の行う全ての事には理由やロジックのある大変豊かなブランドだと思います。” - uchiide

■シュウ ウエムラについて

1967年に誕生した日本発、メイクアップ アーティストブランド「シュウ ウエムラ」。

ブランド創始者の植村秀は、「美しいメイクアップは、美しい素肌からはじまる。」という考えのもと、初めてメイクアップとスキンケアの双方からビューティへと昇華させた改革者。

現在もそのDNAを継承し、美の形、方法、スタイルといった包括的なアプローチで“個性美”を提案しています。表参道旗艦店「シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス」他、全国の百貨店を中心に展開。

