イマクリエ CAIO 高橋宏幸が「AI Innovators Forum 2025」に登壇

株式会社イマクリエ

株式会社イマクリエ（本社：東京都港区 代表取締役：鈴木信吾、以下、当社）は、当社の取締役 CAIOである高橋宏幸が、株式会社エクサウィザーズ主催のAIカンファレンス「AI Innovators Forum 2025」に登壇することをお知らせします。

本カンファレンスでは、AIを活用した新規事業創出や既存事業の進化、そしてAI導入を“現場の成果”に変えるための戦略と実践知をテーマに、各業界のリーダーたちが知見を共有します。



登壇者には、ファミリーマート、三井住友フィナンシャルグループ、グーグル・クラウド・ジャパン、ディー・エヌ・エーをはじめとする日本を代表する企業の経営層に加え、棋士の羽生善治氏、MIT・大阪大学の教授陣など、幅広い分野の専門家が名を連ねています。



▲詳細・お申込みはこちら：https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/online/

■ 登壇概要

生成AI時代の組織変革の要諦。鍵は「管理職のOSアップデート」にあり



生成AIの導入は、ツールの問題ではなく組織の問題です。



本講演では、エンジニア0名の会社がAI活用を当たり前(*)にするまでの失敗談や苦労話をすべて公開。変革の鍵を握る管理職がいかに「マネジメントOS」を更新すべきか、明日から使える実践的なヒントをお届けします。

*社員20名で月間総活用文字数は2億文字に到達。これは一人あたり1,000万文字に相当します。

■ 登壇者プロフィール

株式会社イマクリエ

取締役 Chief AI Officer

高橋 宏幸（たかはし ひろゆき）



外資系コンサルティング会社で業務改革を経験後、メドピア株式会社で上場や経営に携わる。

2022年より株式会社イマクリエに参画、取締役CAIOに就任。

自身の経営・事業推進経験を活かし、社内のAI活用を推進するとともに、50以上の自治体で生成AIの導入・運用を支援。管理職向けの生成AI研修も多数実施し、現場での実践的なAI活用を広めている。

≪実績≫

インフラ企業、製造業、通信建設業等におけるRAGを活用した生成AI業務組込支援

自治体での生成AI研修講師実績多数（研修実施後、生成AI利用文字数 250％伸長）

経営者向け生成AI活用セミナー、管理職向け生成AI活用研修に多数登壇

■ AI Innovators Forum 2025 概要

開催日時：2025年10月21日（火）10:00～18:20

開催方法：浜松町コンベンションホールとオンラインでのハイブリッド開催

参加費：無料

主催：株式会社エクサウィザーズ

お申し込み：https://exawizards.com/ai_innovators_forum/2025/online/

■ 株式会社イマクリエについて

株式会社イマクリエは、住む場所やライフステージなどに縛られることなく、一人ひとりがいきいきと働ける社会を目指して、世界40か国以上に在住する登録者と共に、テレワークを活用したアウトソーシングならびにコンサルティング事業を展開しています。



全国50以上の地方自治体に対して汎用生成AIツールを導入し、運用支援を行っています。また、法人向けには、生成AIの活用に関するコンサルティング支援を実施。自治体や企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートし、業務効率化やサービス向上に貢献しています。

【自治体向け生成AIサービス】

- 生成AIツールの導入・運用支援- 総合計画・行政評価エージェントの導入・運用- 職員向け生成AI研修（導入研修・各自治体向けカスタマイズ研修）

【法人向け生成AIサービス】

- プロンプト開発- RAG構築支援- データ構造化- 社員向け生成AI研修（導入研修・管理職向け研修）

＜株式会社イマクリエ概要＞

会社名 ：株式会社イマクリエ

所在地 ：東京都港区東麻布2丁目3-5 第一ビル 2F

設立 ：2007年7月

代表者 ：代表取締役 鈴木 信吾

事業内容：地方創生事業、在宅ワーカー育成事業、テレワーク導入コンサルティング、コンタクトセンター運営代行事業、アウトソーシング事業、生成AI運用代行・活用支援事業

Webサイト：https://www.imacrea.co.jp