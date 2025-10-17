いなばペットフード　猫ちゃんの健康をケアする「CIAO 腎臓ケアクランキー」をリニューアル発売！

いなば食品株式会社

いなばペットフード株式会社（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、ご好評をいただいている猫ちゃん用「CIAO for AIMクランキー」の名称を「CIAO 腎臓ケアクランキー」としてリニューアルいたしました。ミネラル成分の調整で腎臓の健康を、DHA・EPA配合で皮膚・被毛の健康をWサポート。毎日のケアをもっと手軽にします。

170g「かつお節入り まぐろ味」「かつお節入り かつお味」「かつお節入り チキン味」140g×4袋「まぐろ味」「かつお味」「チキン味」■商品特徴- 170gは「かつお節入り まぐろ味」「かつお節入り かつお味」「かつお節入り チキン味」、140g×4袋は「まぐろ味」「かつお味」「チキン味」の各3種類。- ミネラル成分を調整することにより、腎臓の健康維持に配慮。- マグネシウムを調整し、ストルバイト結石の形成に配慮。- 食物繊維（セルロース）を配合し、毛玉の形成に配慮。- 皮膚・被毛の健康維持に配慮し、含硫アミノ酸（シスチン）、リノール酸、DHA・EPAを配合。- 旨味エキスが染み込んだ粒をパウダーでたっぷりコーティング。- 総合栄養食のため、毎日の食事として美味しく食べながら腎臓ケア。

