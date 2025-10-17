「TOEICの日」に英語学習の“再出発”を応援！体験プログラム「RESTART with TOEIC(R) Tests」を実施

一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会

日本でTOEIC Programを実施・運営する国際ビジネスコミュニケーション協会（IIBC）（所在地：東京都中野区中野、理事長：藤沢 裕厚）は、10月19日の「TOEICの日」に向けて英語を使った4つの特別な体験を提供する企画「RESTART with TOEIC Tests」を、2025年9月下旬～10月上旬に実施しました。

IIBCでは、毎年10月19日を「TOEIC（トーイック）の日」と制定し、英語に触れ、その楽しさを感じてもらうためのさまざまな取り組みを行っています。2025年の「TOEICの日」は、英語を使って「もう一度、自分に挑戦したい」方を応援する体験プログラム「RESTART with TOEIC Tests」を実施しました。

同プログラムでは、「寿司職人体験を通じた外国人との交流」、「保育園での英語の先生」、「ウィッキーさんとの英会話」、「FC東京所属 アレクサンダー ショルツ選手へのインタビュー」の4つの特別な体験を用意。これらの体験には、応募者の中から抽選で選ばれた13名に参加いただきました。

当日の模様は、「RESTART with TOEIC Tests」プロジェクトムービーとしてYouTubeで公開しています。

【体験当日の様子】

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ayP5MLyprbc ]●英語で外国人と交流 “寿司職人体験”

寿司の握り方を学びながら、外国人参加者との交流を楽しむ寿司職人体験を実施しました。当日は参加者4名、外国人5名の計9名が参加し、「釣船茶屋ざうお 渋谷店」にて寿司づくりを通した国際交流を体験しました。

体験は、店内の釣り堀でのアジ釣りからスタート。参加者は苦戦しながらも、活きのよいアジが釣れるたびに歓声が上がるなど、自然と打ち解けるきっかけとなりました。続いて行われた寿司にまつわるクイズでは、チームごとに話し合いながら答えを導くことで、国籍を超えた交流の輪が広がりました。

寿司づくり体験では、握り方の手ほどきを受けながら握り寿司と軍艦巻きづくりに挑戦。その後の食事では、自ら握った寿司を味わいながら会話も弾み、食を通じた文化理解や価値観の違いに触れるひとときとなりました。

●子どもと英語でコミュニケーション “英語の先生体験”

都内の保育園「Frontierkids Global School」にて英語の先生体験を実施しました。当日は参加者2名のほか、お笑いコンビ カミナリのお二人を特別ゲストに迎え、合計4名の先生が園児たちとの交流を楽しみました。

体験では、ヒントを手掛かりに身のまわりの物を探し当てる「アイスパイ」、指示にあわせて動く「サイモンセイズ」、お題のカテゴリーに沿って英単語を順番に答えていく「カテゴリーゲーム」の3つの英語ゲームを行いました。普段から日本語を使わずに英語の授業を受けている園児たちは、元気いっぱいにゲームを楽しみ、4人の先生もその高い英語力とエネルギーに驚かされる場面も見られました。

短い時間ながらもすぐに打ち解け、最後は別れを惜しむ声が上がるなど、笑顔あふれる体験になりました。園児たちの明るさに触れ、参加者にとっても英語の楽しさと子どもたちのパワーを改めて実感する体験となりました。

●ウィッキーさんと話そう！ “RESTART英会話 with ウィッキー”

朝の情報番組で英会話コーナーを担当し、人気を博したウィッキーさんをゲストにお迎えし、英会話体験を実施しました。当日はウィッキーさんの進行のもと、4名の参加者とリラックスした雰囲気の中で会話が進みました。

体験は参加者全員の自己紹介からスタートし、その後、本イベントのテーマ“RESTART”にちなみ、ウィッキーさんから「あなたにとってのRESTARTは何ですか？」という質問が投げかけられました。参加者は「好きな俳優に会うため」、「好きな場所に行くため」など、それぞれの目標を語りながら、「英語が上手くなりたい」という思いを共有しました。ウィッキーさんは英語表現のアドバイスだけでなく、「私もかつてそうだったように、重要なのはまずは声に出して自分の英語を聞いてみること。心配しないで。笑って楽しんで。」と参加者へ温かい励ましの言葉を贈りました。会場には自然と笑顔が広がり、参加者が英語でそれぞれの思いを伝え合う姿が印象的でした。

最後には、9月26日に89歳の誕生日を迎えたウィッキーさんにバースデーケーキを用意し、参加者全員で「Happy Birthday」を合唱するサプライズ演出で締めくくりました。

●現役プロサッカー選手と会える “英語でインタビュー体験”

今年6月にFC東京へ完全移籍加入したアレクサンダー ショルツ選手への英語インタビュー体験を実施しました。当日は3名の参加者が、FC東京の拠点であるFC東京小平グランドを訪問し、特別な時間を過ごしました。

インタビューでは、アレクサンダー ショルツ選手がにこやかな表情で場を和ませ、参加者の緊張を解きほぐしながら、丁寧に質問に応じてくださいました。参加者たちは1名ずつ、約5分間にわたり英語で質問を行い、新しい環境に適応する際の心構えや、8カ国語を習得した言語学習における秘訣、さらに競技生活におけるメンタル面での工夫などについて話を伺いました。

インタビューを終えたアレクサンダー ショルツ選手は、「普段のサッカーに関する質問とは異なる質問を多くもらえ、とても楽しかった。」と笑顔でコメント。参加者にとっても、トップアスリートとの直接交流を通じて英語で自分の思いを伝える貴重な機会となりました。

