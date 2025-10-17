現場帳票システム『カミナシ レポート』が「ITreview Grid Award 2025 Fall」の3部門において連続受賞

株式会社カミナシ

株式会社カミナシ（本社：東京都千代田区、代表取締役：諸岡 裕人、以下「カミナシ」）が提供する現場帳票システム『カミナシ レポート』は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長兼CEO 黒野源太、以下「アイティクラウド」）が主催する「ITreview Grid Award 2025 Fall」において、「帳票作成・帳票管理ツール」部門で最高位の「Leader」を6期連続、「品質管理システム/ソフト」部門で同じく最高位の「Leader」を5期連続、そして「日報システム（製造業向け）」部門で「High Performer」を5期連続で受賞しました。

「ITreview Grid Award」は、アイティクラウドが提供するビジネス向けソフトウエア・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」に集まったレビューをもとに、利用者から支持されたサービスを表彰する場です。2025年10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」（※）では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の観点からユーザー評価の高い製品を「Leader」や「High Performer」として表彰します。

このたび受賞した「Leader」は、顧客満足度と認知度の双方が優れ、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号とされています。また、「High Performer」は、既にユーザーからの満足度が高いことに加え、これから認知度が高まっていくことが予想される、いま注目の製品である称号とされています。



今回、『カミナシ レポート』は前回に続き、連続で以下の3つの部門を受賞しました。

【Leader受賞】

・帳票作成・帳票管理ツール https://www.itreview.jp/categories/form-management

・品質管理システム/ソフト https://www.itreview.jp/categories/quality-control-system

【High performer受賞】

・日報システム（製造業向け https://www.itreview.jp/categories/daily-report-system-for-manufacturing-industry

（※）「ITreview Grid Award 2025 Fall」詳細ページ

https://www.itreview.jp/award/2025_fall.html

『カミナシ レポート』のITreviewページ

https://www.itreview.jp/products/kaminashirepoto/reviews

現場帳票システム『カミナシ レポート』について

『カミナシ レポート』は、チェック表など現場管理のための帳票類をノーコードでアプリにできる業務効率化のクラウドサービスです。手書き情報のデータ化から集計、報告など、これまで紙やエクセルで行っていた作業をデジタル化することで、ペーパーレス化のみならず、正しい作業手順の徹底から業務改善まで実現。2020年6月の提供開始以来、製造や飲食、宿泊、小売、物流など、業界問わず17,000以上の現場のDXを推進しています。

※2024年8月より製品名称を『カミナシ』から『カミナシ レポート』に変更しました。

https://kaminashi.jp/

株式会社カミナシ

会社名：株式会社カミナシ

所在地：東京都千代田区神田鍛冶町3-7 神田カドウチビル3F

代表者：代表取締役CEO 諸岡 裕人

設立：2016年12月

事業内容：現場DXプラットフォーム『カミナシ』シリーズの開発および提供

URL：https://corp.kaminashi.jp