サービスマネジメントプラットフォーム「LMIS」、「ITreview Grid Award 2025 Fall」で最高位「Leader」を2部門で獲得

株式会社ユニリタ（本社：東京都港区、代表取締役 社長執行役員：北野 裕行、東証スタンダード市場：3800、以下 ユニリタ）が提供するサービスデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォーム「LMIS（エルミス）」は、アイティクラウド株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：黒野 源太）が主催するアワード「ITreview Grid Award 2025 Fall」の「インシデント管理ツール」部門と「ヘルプデスクツール」部門において、満足度・認知度ともに優れた製品であると評価され、最高位である「Leader」を受賞しました。

特に「インシデント管理ツール」部門では、大企業ユーザーからの高い評価を受け、「大企業部門 Leader」にも選出されています。

なお、同部門（インシデント管理ツール部門）での「Leader」受賞は19期連続となります。

ユニリタは、このように多くのお客様からのご評価に感謝申し上げますとともに、この受賞を糧として今後もサービス向上に努めてまいります。

【受賞カテゴリー】

■ITreview Grid とユーザーの高満足度の称号である 「Leader」とは

ビジネス向けIT製品・クラウドサービスのレビュープラットフォーム「ITreview（アイティレビュー）」では、集まったリアルユーザーのレビューをもとに、顧客満足度や市場での製品認知度が把握できる独自の四象限マップ「ITreview Grid」を展開しています。

10月に発表された「ITreview Grid Award 2025 Fall」では、ITreviewに集まった約14.6万件のレビューをもとに、顧客満足度と認知度の双方が優れた製品を「Leader」として表彰、バッジが発行されています。ITreviewの「Leader」は、多くの利用者から支持を得ている証であり、名誉ある称号です。

なお、大企業や中堅企業、中小企業といった各企業規模のユーザーから高評価だった場合にも、「大企業部門Leader」、「中小企業部門Leader」などと称号が与えられています。

さらに、3年間連続でLeaderを取得している製品には「3年連続Leader」、5年間連続の製品には「5年連続Leader」のバッジが発行されております。絶え間なくユーザーレビューを収集しユーザーの声に耳を傾けつつ、評価され続けた製品が受賞しています。

■お客様からのコメント（一部抜粋）

■受賞サービス「LMIS」について https://www.lmis.jp/(https://www.lmis.jp/)

「LMIS」はサービスデスク機能を中心としたサービスマネジメントプラットフォームです。顧客に提供するサービスを適切にマネジメントし、サービスによる課題解決と継続的なカイゼンを実現します。プラットフォームとして、十分な機能と柔軟性を備え、サブスクリプション形式でサービスを提供しており、導入コストと日々のランニングコストを抑えてサービスを利用できます。

現在、国内大手企業「150社以上」で利用されており、サービスの利用者数は「20,000ユーザー以上」、社内向けポータル機能 セルフサービスポータルは「200,000ユーザー以上」に利用されています。

【受賞歴（2025年度）】

・ITreview Grid Award 2025 （Spring, Summer）インシデント管理ツール部門「Leader」

・ITreview Grid Award 2025 （Spring, Summer）ヘルプデスクツール部門「Leader」

株式会社ユニリタ https://www.unirita.co.jp

ユニリタの強みは、IT領域における「データマネジメント」「サービスマネジメント」です。これらの強みを活かし、デジタル社会でのビジネス貢献と業務効率化や生産性向上を実現するための製品とサービスを提供しています。そして、サステナブルな社会基盤を支えるお客様のDXを支援するため、IT課題、事業課題、さらには社会課題をデジタル技術で解決すべく事業の拡大を図っています。

