「経理の「やめたことリスト」に学ぶ業務改善の秘訣」無料オンラインセミナー開催

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）と共催で、2025年10月30日（木）に無料オンラインセミナー「経理の「やめたことリスト」に学ぶ業務改善の秘訣」を開催いたします。本セミナーでは、コンサルティングの現場で実際に行った「やめたことリスト」をもとに、業務効率化・自動化・見える化の実現方法を解説します。単なるシステム導入ではなく、まず“業務そのものを減らす”ことで得られる改革の効果を、具体的な実績を交えて紹介します。

経理の「やめたことリスト」に学ぶ業務改善の秘訣詳細を見る

■セミナータイトル：経理の「やめたことリスト」に学ぶ業務改善の秘訣

■開催日（期間）：2025年10月30日（木）11時00分 ～ 11時45分 ※講演時間は約45分

■開催方法：オンラインセミナー（Zoom）

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

1.「業務を減らす」慣習的なルールと属人化したExcel業務からの脱却

2.「効率化・自動化の前提」システム導入やRPAの前に考えるべきプロセス整理

3.「経理の転換」業務削減で生まれた時間の活用

4.事例紹介～経理の「やめたこと」に学ぶ～

■備考：

1) オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります（講演時間は約45分です）。アーカイブの配信はございません。

2) お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご視聴のご案内を開催当日メールでお送りします。

3) 本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社の共同開催です。つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は2社共同で利用させていただきます。同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

■主催：辻・本郷 税理士法人／辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（共催）

林 弘翔（はやし ひろと）辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 コンサルティング第1事業部 マネージャー

東京海上日動火災保険株式会社にて、東京本店法人営業部所属として、法人のお客様へリスクコンサルティング実施ならびに事業賠償責任保険・サイバーリスク保険等のご案内を担当。その後、株式会社LayerXにて、幅広い業種・規模の法人のお客様800社へ、バックオフィス全般DXコンサルの実施ならびにバックオフィス業務効率化AIクラウド「バクラク」シリーズのご案内を担う。辻・本郷 ITコンサルティング株式会社へ入社後は、出版業・卸売業の顧客に対する経理業務改善支援コンサルティング、ワークフローシステム・請求書処理システム導入支援コンサルティング等に従事している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国90拠点、従業員数2000超、顧問先数19,000社の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心として、そのほか、事業承継・医療・公益法人国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/