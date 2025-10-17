【10月21日(火) 無料セミナー】『技術トレンドを掴む　技術開発に効く』（ストックマーク主催）

ストックマーク株式会社

製造業向けAIエージェント『Aconnect』を提供するストックマーク株式会社（以下、「当社」）はオンラインセミナー『技術トレンドを掴む 技術開発に効く』を10月21日(火) に開催致します。

▼オンラインセミナーの詳細と視聴登録はこちら▼

https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20251021/(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20251021/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20251021)

■セミナーの概要

日々キャッチした最先端の技術情報──実際に、自分の業務に活かせていますか？

量子コンピュータ、全固体電池、ロボティクス…。日々進化が加速する最先端技術の世界に、私たちは常に触れています。先日弊社が開催した「FUTURE TECH 2025 ～ 未来を創る次世代技術最前線～(https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/FUTURE-TECH-2025/)」をはじめとする技術セミナーなどからも、多くの新たな知見やインスピレーションを得ていただけたのではないでしょうか。

しかし、得た情報を「自分の業務にどう活かせばよいか」と悩んだ経験はありませんか？

研究開発やテーマ企画など、実務の現場においては、ただ技術を知っているだけでは前に進めません。

本セミナーでは、そうした課題に向き合い、以下の3点を中心に“知見を行動に変える”ための視点をご紹介します。

・技術トレンドを見逃さずキャッチアップするための具体的な手法

・得た情報を研究テーマやアイデアへ変換するための考え方

・情報を個人の知識にとどめず、組織で活用するための共有プロセス

さらに、これらの実践を支える仕組みとして、製造業のためのAIエージェント「Aconnect」の活用方法もご紹介。AIが情報収集や整理、発想支援まで担うことで、研究開発の生産性向上を後押しします。

最新トレンドを、日々の業務に確実に活かしたい方、情報収集が目的化してしまいがちな方へ

研究者・開発者として、成果につながる“情報の使い方”を見直したい方におすすめのセミナーです。

ぜひお申し込み下さい。

■このような方におすすめです

・得た情報が組織での活用につながっていないと感じている方

・技術トレンドを見極め、自社の技術開発に活かしたい方

・個人に依存しない情報活用・共有の仕組みを模索している方

■登壇者

宮成 勇輔

ストックマーク株式会社

マーケティング / インサイドセールスマネージャー

2015年に広告代理店に新卒入社。大手企業の営業担当として、デジタルマーケティング全般の戦略策定・実行推進に従事。その後、国内大手家電メーカーのグループ会社にて新規事業企画を推進。0→1の新規事業の発案と既存サービスの新たな収益モデルの構築を担う。2019年9月にストックマーク株式会社に入社。現在は事業拡大に向けたマーケティング活動全般を担当。

■開催概要

・日時

2025年10月21日(火) 10:00-10:45

・場所

オンライン（Zoom）

・参加費

無料 (事前登録制)

お申し込みはこちら :https://aconnect.stockmark.co.jp/seminar/20251021/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=aconnect_prtimes_20251021

