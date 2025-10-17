【毎月8のつく日はスペマの日】スペースマーケットでのスペース利用が8%お得になる「スペマの日」がパワーUP！毎月8日に加えて、18日・28日もクーポン配布決定。

株式会社スペースマーケット

あらゆるスペースを貸し借りできるマーケットプレイス「スペースマーケット」を運営する株式会社スペースマーケット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：重松大輔、以下、スペースマーケット）は、2025年10月18日より、スペースマーケットでのスペース利用が8％お得になる「スペマの日」キャンペーンを「毎月8のつく日はスペマの日」キャンペーンとしてリニューアルいたします。これにより、これまでの毎月8日に加えて毎月18日と28日にも8％オフのクーポンを配布いたします。

▼「スペマの日」キャンペーン概要

毎月8日、18日、28日に、スペースマーケットに掲載されているスペース利用で使える8%OFFクーポンを配布いたします。

・名称：「毎月8のつく日はスペマの日」キャンペーン

・クーポン配布期間：毎月8日、18日、28日

・利用条件：毎月8日については、8日中であればどなたでもクーポンを使用可能です。また、毎月18日・28日については【先着350回限定】でクーポンを使用可能です。（※クーポンはキャンペーン1回につき、おひとり様1回まで使用可能です）

・スペース利用可能期間：クーポン発行から3ヶ月以内のスペース利用のみ有効

キャンペーンの詳細はこちら :https://pr.spacemarket.com/lp/spmdays

▼「スペマの日」とは

スペースマーケットの創立日である、2014年1月8日にあわせ、毎月8日、18日、28日を「スペマ（スペースマーケット）の日」に制定いたしました。また、スペースマーケットのロゴを斜めから見ると「8」に見えることからも由来しています。

▼ご利用シーン例

本キャンペーンはどんな利用シーンでも使用可能。オンライン会議にワークボックスや、同僚・友人たちとの飲み会、推し活、ダンス・フィットネスなど多岐に渡るシーンにご利用いただけます。

左からオンライン会議、推し活、撮影、ボードゲーム会などに利用できるスペース例

▼キャンペーン背景

スペースマーケットでは、会議や撮影、パーティー、推し活、プライベートな集まりなど、多岐にわたる用途でスペースをご利用いただいております。より多くの方にスペースシェアを気軽に体験していただきたいという思いから、これまで毎月8日に実施してきた、スペース利用料が8％お得になる「スペマの日」クーポンの配布日を増やし、アップデートいたしました。

スペースマーケットは今後も、多様な価値観や新しいカルチャーを大切にし、「場所」を通じてみなさまの「何かを始めたい」「やってみたい」というチャレンジを応援してまいります。

株式会社スペースマーケットについて

「スペースシェアをあたりまえに」というミッションのもと、スペースシェアの文化創造、拡大に取り組む企業です。2019年に東証マザーズ（現グロース市場）に上場。スペースを貸し借りするマーケットプレイス「スペースマーケット」には、住宅、会議室、撮影スタジオ、映画館、廃校など多岐にわたるスペースが掲載され、パーティー、撮影、会議、イベントなど多様な利用が生まれています。また、あらゆる施設の予約管理をデジタル化し煩雑な施設管理業務を簡易化する、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」も提供しています。URL：https://www.spacemarket.com/

会社名：株式会社スペースマーケット

所在地：東京都渋谷区神宮前6-25-14 JRE神宮前メディアスクエアビル2F

代表者：代表取締役社長 重松 大輔

証券コード：4487

設立日：2014年1月

事業内容：スペースシェアのマーケットプレイス「スペースマーケット」の運営、クラウド型公共施設予約管理システム「Spacepad」の提供

URL：https://spacemarket.co.jp