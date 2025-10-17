【favy×ぐるなび】フードホール「富山北口横丁（仮称）」開業に関する契約締結のお知らせ

株式会社favy

飲食DXとシェア型フードホール事業を展開する株式会社favy（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：高梨 巧、以下「favy」）は、株式会社ぐるなび（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：杉原 章郎、以下「ぐるなび」）と、フードホール「富山北口横丁（仮称）」（所在地：富山県富山市牛島町9番5号 Dタワー富山1階）開業に関する契約を2025年9月10日（水）に締結いたしました。

■ 本契約締結の背景と目的

現在、商業施設では飲食エリアの差別化による集客が重視される一方で、飲食店にとっては人手不足や原材料費の高騰により出店・運営のハードルが高まっています。

こうした課題を解決するため、favyが持つリーシングや販促など「シェア型フードホール」運営のノウハウとぐるなびの集客力とデベロッパーとのネットワークを組み合わせることで、効率的な施設運営モデルの構築を目指します。

- 飲食店には：初期費用を抑えた出店しやすい環境と、効率的な運営モデルを提供- 商業施設には：魅力的な集客コンテンツ創出のための企画から運営までをアウトソース- 来街者には：地域の魅力を活かしたメニューなど訪れる度アップデートする食体験を提供

など、両社の協力体制による魅力的な食空間をプロデュースする体制を構築します。

■関連リンク

ぐるなびの店舗開発事業について ： https://gurunavi-wye.com/

favyのシェア型フードホールについて： https://lease.redine.jp/

■ 「富山北口横丁（仮称）」について

2025年11月にオープン予定の「富山北口横丁（仮称）」は、「GURUNAVI FOOD HALL WYE 富山」として運営されていた施設をリニューアルし、地元の方にも観光客の方にもお楽しみいただける地域に根ざした新たな食の交流拠点として生まれ変わります。

2025年11月のオープンに向け、出店者のリーシングや企画準備を進めてまいります。

■ favy会社概要

- 名称：富山北口横丁（仮称）- オープン：2025年11月（予定）- 所在地：富山県富山市牛島町9番5号 Dタワー富山 1階

社名：株式会社favy 所在地：東京都新宿区新宿3-15-11 アドホック新宿ビル4階

代表者：代表取締役社長 高梨巧

設立：2015年7月

事業内容：

- モバイルオーダーやサブスクシステムなどのSaas開発・提供- シェア型フードホールやコワーキングスペースの運営- web広告運用

など

公式サイト：https://favy.co.jp/