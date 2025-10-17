SHElikes × 鈴木凌 特別コラボで初のキャリアトークイベント「鈴木凌が語る挑戦の裏側」開催決定！視聴申し込みがスタート

SHE株式会社

女性向けキャリアスクール「SHElikes(シーライクス)」を運営するSHE株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役：福田恵里、以下SHE）は、SHElikesのアンバサダーを務めるアーティスト 鈴木凌さんを迎えた無料オンラインイベント「鈴木凌が語る挑戦の裏側～未経験から自分らしいキャリアを切り拓くヒント～」を、2025年11月22日（土）14時に開催を決定し、視聴申し込みを開始いたしました。

本イベントでは、鈴木さん自身の“挑戦”や“仕事観”を通じて、視聴者が「自分のキャリアを見つめ直すきっかけ」を提供します。またキャリアをテーマに、事前に募集した質問や当日のチャットから寄せられた悩みに鈴木凌さんが答えていきます。

鈴木凌さんのファンをはじめ、キャリアに悩む方やこれから新しい一歩を踏み出したい方にとっても、自分らしい働き方・生き方のヒントをお届けする内容となっています。

参加申し込みはこちら :https://shelikes.jp/events/5644

本イベントは、SHElikes初の男性アンバサダーとして、ともに女性のキャリアを応援する鈴木凌さんの、これまでの“挑戦エピソード”を軸に、参加者が自身のキャリアを考えるきっかけを持てる場として企画しました。

鈴木さんはアーティストとしてデビューする前に社会人を経験しています。社会人時代は未経験ながらアルバイトから全国トップクラスの販売員に挑戦（詳細は鈴木凌さんのスペシャルインタビューをご覧ください｜https://shares.shelikes.jp/posts/4982671）し、その後、オーディションを経てソロアーティストとして初のツアーに臨んでいます。

何度でも未経験から新たなキャリアに挑戦する鈴木さんの仕事観やこれまでのエピソードを語ってただきながら、現在仕事の悩みを持つ方や新たなキャリアに一歩踏み出そうとしている方とのコミュニケーションの場とすることで、鈴木さんのファンはもちろん、「何か新しいことを始めたいけれど、自信がない」「今の働き方にモヤモヤしている」という方にも参加いただける内容となっています。

■ イベント概要

イベントタイトル： 「鈴木凌が語る挑戦の裏側～未経験から自分らしいキャリアを切り拓くヒント～」

開催日時： 2025年11月22日（土）14:00～15:00（約60分）

配信形式： オンライン配信（YouTube Live）

参加費 ： 無料（事前登録制）

参加対象： どなたでも参加可能

視聴申し込み：https://shelikes.jp/events/5644

出演：鈴木凌さん（アーティスト／SHElikesアンバサダー）

司会：大島育宙さん（YouTuber・芸人）

＜プログラム詳細＞

１. オープニング（5分）

２. 凌くんと一緒にキャリアについて考えよう（25分）

鈴木さん自身のキャリア、仕事観、挑戦エピソードを語るトークセッション。

司会の大島育宙さんが、挑戦の裏側や「行動することの大切さ」などを引き出します。

事前・当日チャットから寄せられたキャリアの悩みにも、鈴木凌さんがリアルタイムで回答します。

３. 凌くんと見つける、あなたの新しいキャリアの一歩（20分）

SHElikes「キャリア診断」を鈴木さんが体験。

診断結果に基づき、視聴者とともに新しいキャリアのヒントを探ります。

４. エンディング（5分）

※プログラムは現在の予定です。変更の可能性がございます。

＜イベント視聴者限定特典＞

イベントに参加後、SHElikesの体験レッスンに申し込み・参加いただいた方に特別な特典をご用意しています。

・鈴木凌オリジナル壁紙（全員プレゼント）

・鈴木凌スマホケースオーディション採用作品（抽選プレゼント）

さらに本イベント参加後にSHElikes入会でイベントアーカイブ動画と作業用鈴木凌を全員にプレゼントする他、抽選で豪華な特典も用意する予定です。追加情報は公式SNSで発信しますのでご期待ください。

■ イベント登壇者プロフィール

鈴木凌（すずきりょう）

10代はダンスボーカルグループとして活動。

その後、自分を見つめ直すために活動を休止し、一般的な社会人生活を経験。約1年間、会社員として働く中で、再び芸能活動への思いが募り、某オーディションに応募。スマホケース販売員として働きながらオーディションに挑み、12名まで勝ち残る。この経験を通じてアイドルとしての活動を決意し、ソロアーティストとして活動開始。

現在、鈴木凌初ツアー「Ryo Suzuki First Tour 2025『Blissful』～君と叶える、夢の続き～」を開催中

鈴木凌さんからのコメント

僕、鈴木凌が大切にしていること。

『挑戦をし続けること』

どんなに小さい事から、大きい事まで、悩んだときこそ、まずは一歩前へ踏み出してみることを心がけています。

自分自身、大きく人生を変えるタイミングがいくつかあります。

その時、いつだって悩んだ末に、まずは一歩、自分を信じて進んだことから多くの事を学び、新しい自分に出逢えてきました。

そんな経験から、少しでも皆様の気持ちとリンクする部分を見つけて、これからも一緒に、

一歩一歩を踏み出せたらいいなと思っています！

司会｜大島育宙（おおしま・やすおき）

1992年生。東京大学法学部卒業。

2017年、お笑いコンビ「XXCLUB」としてデビュー。ネタ作り担当の他、テレビ・YouTubeの構成作家、株式会社チョコレイトでプランナーとしても活動。

テレビ、ラジオ、YouTube、Podcastで映画やドラマの時評を展開する。

Eテレ「太田光のバズ英語」、TBSラジオ「こねくと」毎週火曜16時台「空閑時評」他メディア出演多数。

■ 【50職種スキル以上が学び放題！今なら最大70％還元】「SHElikes(シーライクス)」について

SHElikesは、時間や場所にとらわれず働ける50以上の職種スキルが定額学び放題の女性のためのキャリアスクールです。Webデザイン・Webマーケティング・ライティングなど、パソコンひとつで働けるデジタルスキルやクリエイティブスキルを幅広く学べ、私らしい働き方の実現を支援します。

パソコンやスマートフォンなどオンラインで視聴できるコース動画、コーチングやティーチング、同じ目標や趣味嗜好で集まれるコミュニティ、SHElikes内で挑戦できるお仕事案件を提供し、学び続けるための手厚いサポートと学びをすぐに仕事として活かせる仕組み特徴です。

また、キャリアチェンジ（転職）を目指す女性を対象とした「SHElikesレギュラープラン」は、経済産業省「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」の補助対象です。還元条件を満たす方全員を対象に、受講料から最大70％が還元されます。

SHElikesについて :https://cutt.ly/kr3vJcuq

■ SHE株式会社とは

SHE株式会社は、「一人一人が自分にしかない価値を発揮し、 熱狂して生きる世の中を創る」をビジョンに据え、 2017年に創業いたしました。 主要事業である『SHElikes(シーライクス)』では、 誰もが自分らしい働き方を叶えられるよう、 WEBデザインやWEBマーケティングなどのクリエイティブスキルレッスンやコーチングプログラム、 仕事機会を提供し、これまでに20万名以上に受講いただいています。

2021年より理想のキャリアや人生の実現のために不可欠なお金の知識の獲得を目指すサービス「SHEmoney」、2023年よりSHEで学んだ方と即戦力を求める企業をマッチングする転職サービス「SHE WORKS」も展開しています。SHE株式会社：https://she-inc.co.jp

