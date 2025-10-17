法務オートメーション「OLGA（オルガ）」、依頼者通知カスタマイズ機能をリリース

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）は、法務オートメーション「OLGA（オルガ）」において、法務案件を依頼した担当者への通知メールを、ユーザーが自由にカスタマイズできる機能をリリースしたことをお知らせします。

本機能により、企業ごとの運用ルールやコミュニケーション文化に合わせた柔軟な通知設定を可能にすることで、法務部門と事業部門間の円滑な連携を促進し、スムーズな法務DXの推進に貢献します。

リリースの概要

近年、法務部門には事業成長を支えるパートナーとしての役割が増しており、事業部門とのスムーズな連携が不可欠です。

しかし、多くの企業では、法務案件の依頼や進捗確認に関するコミュニケーションがメールやチャットなど複数のツールに分散し、「依頼後の状況が分かりにくい」「法務部からの重要な連絡が埋もれてしまう」といった課題があります。また、多くの業務を抱える法務部門においても、適時適切な連絡の工数も大きな負担となっております。

そうした中で、「OLGA」では、中堅・中小企業から大手企業まで、またあらゆる業種の方々にご利用いただくことが増え、事業部門と法務部門とのコミュニケーションについて、企業ごとのルールやカルチャーに即した運用を望む声がさらに増えております。



今回、その一環として、依頼者への自動通知の案内を、柔軟にカスタマイズできる機能を開発しました。これにより、何を・どのような文章で依頼者に対して情報を自動で案内するかをコントロールでき、事業部門への適時適切な情報共有をスムーズに行える環境を構築します。

今後の展望

GVA TECHは、「法とすべての活動の垣根をなくす」というミッションの実現に向け、法務オートメーション「OLGA」の開発を推進してまいります。 今後も、法務部門と事業部門の連携を強化し、単なる業務効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みを構築することで、 企業の競争力強化を支援してまいります。





■法務オートメーション「OLGA」の概要

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化します。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）

https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）

https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY





■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場(証券コード:298A)

URL ：https://gvatech.co.jp/