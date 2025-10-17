【10/27開催】変わり始めたお店探しのリアル～″おすすめ″が勝手に選ばれる時代に取るべき対策とは～

株式会社カンリー

Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体の一元管理サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供を行う株式会社カンリー（所在地：東京都品川区、代表取締役：辰巳 衛,秋山 祐太朗）は2025年10月27日（月）13時より店舗経営者向けセミナー【「最近のGoogle検索、ちょっと変わった？」

変わり始めたお店探しのリアル～"おすすめ"が勝手に選ばれる時代に取るべき対策とは～】をオンライン開催いたします。

詳細・お申込みはこちらをクリック :https://go.can-ly.com/251027_canly?utm_source=251027_seminar&utm_medium=seminar&utm_campaign=prtimes

検索の主導権はAIに！？--いま、店舗選びの基準が変わり始めています。

・2025年5月の提供開始から半年で、すでに約半数が「AIの要約」を認識

・さらに半数以上が、店舗探しの際に「AIの要約」を参考にしている実態も

・「まず最初にAIの要約に視線が行くので、自然とそこから読んでしまう」との声も！

最近、Google検索の結果が、なんとなく以前と違って見えることはありませんか？

検索結果の上部に表示されるAI要約やAIモードの登場によって、いまやGoogleが自動的に「おすすめのお店」を提示する時代になりつつあります。

本セミナーでは、全国の消費者約2,000名にアンケートを実施し、店舗探しにおける検索行動の変化について調査しました。その結果をもとに、「お店選びのリアル」がどのように変化しているのかをわかりやすくご紹介します。

さらに、こうした変化の中で"選ばれるお店"になるために、今から取り組める具体的なヒントと実践ポイントをお伝えします。

■こんな方におすすめ

- 最近のお客様の検索結果の変化を理解したい経営者、マーケティング・販促担当者- 新しい検索機能が、どんな影響を与えているのかを知りたい方- 「おすすめされる店」 になるために、どんな対応が必要かを知りたい方

■参加するメリット

- お客様の店舗選びがどう変化しているかがわかる- 約2,000名の消費者データから“リアルな検索行動”を把握できる- 「おすすめされる店」 になるための対応策が学べる

＜開催概要＞

日 時：10月27日（月）13時00分～14時00分

開催場所：オンライン（Zoom）開催

参加費用：無料

講演内容：「最近のGoogle検索、ちょっと変わった？」変わり始めたお店探しのリアル

～"おすすめ"が勝手に選ばれる時代に取るべき対策とは～

当日ご都合が悪く視聴できない方もぜひお申し込みください！

お申し込みいただいた方にはセミナー後、アーカイブ動画をご案内いたします。

株式会社カンリー

ソリューションセールス部

インサイドセールスチーム マネージャー

木下 和也

近畿日本ツーリスト、ぐるなび、カンリーとキャリアのほぼ全期間で店舗関連事業の集客支援を実施。

株式会社カンリーではソリューションセールスを担当後にマーケティング部に異動。

インサイドセールスチームのマネージャーとして多岐に渡る業界への提案を行いながら、マーケティング施策/戦略の立案も推進。

■カンリー店舗集客について

「カンリー店舗集客」は、 Googleビジネスプロフィール（旧・Googleマイビジネス）、Yahoo!プレイス、Appleマップなどの3大地図媒体、HP、アプリ、SNSなどの店舗集客媒体を一元管理することで、管理・運用コストの削減、データ分析により店舗運営上の課題を特定し施策の改善につなげる店舗管理クラウドサービスです。単なるツール提供だけにとどまらず、熟練の運用担当者がお客様と伴走しながら運用支援を行います。

サービスページ：https://jp.can-ly.com/

資料請求はこちら：https://jp.can-ly.com/whitepaper/service/

導入企業（一部抜粋）■カンリー福利厚生について

約110,000以上の店舗情報を一括管理するシステム「カンリー店舗集客」の地図情報データを駆使し、アルバイト・パート・派遣スタッフなど雇用形態や働く場所を選ばずに地図を使って各種優待を受けられる福利厚生サービスです。

また集客導線としての活用や自社割のDX機能による売上/ブランディング向上に貢献できるなど今まで福利厚生の導入を見送っていた企業様にも検討いただきやすいサービスです。

サービスページ：https://fuk-ly.com/

資料請求はこちら：https://fuk-ly.com/form/download/

掲載クーポン（一部抜粋）■会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号 天王洲オーシャンスクエア6F

事業内容 ：店舗アカウントの一括管理・分析SaaS「カンリー店舗集客」の開発・提供

マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

SNS運用コンサル事業等

HP ：https://biz.can-ly.com/

■採用について

カンリーはさらにサービスを拡大、加速させるために全職種積極採用中です。

詳細は下記の採用ページをご覧ください。

・採用サイトを見る

https://recruit.can-ly.com/

■お問い合わせ先

担当：神田 大成

E-mail：canly.contact@can-ly.com