【10月22日（水）入試広報担当者向けセミナー 】入学者や在学生の声を次年度の学生募集に活かす3つのポイントを紹介

株式会社マインドシェア（本社：東京都港区、代表取締役：今井祥雅）は、「教育機関の取り組みに対する認知・理解の促進」と「知見の深化」を目的に、これまでに104回にわたり 『教育情報共有会』を開催しております。

第105回となる今回は「その調査、“やりっぱなし”で終わっていませんか？―学生の声を最大限活用するための調査設計・分析で、“学生募集”に活かすー」 というテーマにて教育機関の方限定で実施いたします。

■開催内容

学生募集の改善・向上を図っていくうえで、「入学者（在学生）の声」の活用が非常に重要です。

各教育機関において「入学者調査」「在学生満足度調査」を実施しているものの

「学内共有で終わってしまう」

「十分に活用できていない」

といった話をよく耳にします。しかし「入学者（在学生）の声」は各教教育機関の課題発見や強み把握など、学生募集の施策を決めていく上での重要なデータです。

本セミナーでは、調査を“やりっぱなし”にせず、効果的に活用するために必要な下記の3点について、具体例を交えてご紹介いたします。

１.課題や強みを正確に把握するための “調査設計”

２.課題解決の糸口を導き出すための “集計・分析”

３.結果報告だけで終わらせないための “改善アクションの検討”

「入学者（在学生）の声」を学生募集に繋げるためのヒントをお届けします。

■開催概要

日時：2025年10月22日（水）16時00分~16時45分

登壇：樫野 百瀬（株式会社マインドシェア)

二階堂 陽(株式会社マインドシェア)

対象：教育機関の方限定（個人・企業の方はご参加いただけません）

参加費：無料

※所属組織のメールアドレスでの登録をお願いいたします

※視聴URLについて、他者へ共有することはお控えください

※1画面を複数人でご覧になる際も、視聴される方おひとりずつのご登録をお願いいたします

配信方法：ZOOMウェビナー

主催：株式会社マインドシェア

■教育情報共有会とは

お申込はこちら :https://note.com/eism_ms/n/nda0ae8360719

2021年4月の開始以来、『教育情報共有会』は104回を超える開催実績を重ね、延べ12,000人以上の教育関係者にご参加いただいています。登壇者には大学・短大・専門学校関係者をはじめ、学生や企業の方々など、教育に関わる多様な立場の皆様をお招きし、現場のリアルな実践と取り組みを共有してきました。

地域や職位の枠を超えたつながりや情報交換の場としても機能しており、「他校の取り組みが大いに参考になった」「明日から実践に活かせる学びがあった」といった、満足度の高い声が多数寄せられています。今後もマインドシェアは、現場の声や実践知を共有する場を通じて、教育の未来に貢献してまいります。

■教育情報共有会を運営する株式会社マインドシェアとは？

教育情報共有会をはじめたきっかけ :https://note.com/eism_ms/n/nbb0e5a01761a過去の開催内容一覧 :https://www.mindshare.co.jp/works/3556/

株式会社マインドシェアは1989年（平成元年）に創業。民間企業や自治体を対象としたマーケティング支援を行っており、「スクール」分野では25年以上の実績を有しています。これまでに年間40校以上、累計275,000名以上の生徒・学生を対象とした調査を実施してきました。

【主な提供サービス】

・非出願者・合格非入学者調査

・入学生・在学生・卒業生満足度調査

・新学部設置の受容性調査

・学生スタッフの育成

・高大連携の推進サポート

本件に関するお問い合わせ先

弊社提供サービス :https://www.mindshare.co.jp/commerce-marketing/school-contents-summary/

株式会社マインドシェア

スクールチーム：西澤、友野、二階堂、飯田

TEL：03-5232-6880

MAIL：edu-info@mindshare.co.jp