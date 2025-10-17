【受講生募集中】「メディカルスリープケア講座」 開講

株式会社TMコンサルティング

医療・睡眠ケア分野に携わる方々のスキル向上を目的として、「メディカルスリープケア講座」を新たに開設いたします。

本講座は、睡眠科学と行動療法の知見を融合した実践型カリキュラムを通じて、良質な睡眠支援や健康づくりに活かせる実践力を養成することを目的としています。現在、受講申込を受付中です。

詳しくはこちら：https://medicalsleepcare.hp.peraichi.com/

睡眠に関する不調や睡眠の質の低下は、現代社会における深刻な健康課題の一つとなっています。こうした背景の中で、医療・福祉・ヘルスケアの現場において「睡眠ケア」の重要性がますます高まっています。

しかし、既存の睡眠関連研修の多くは理論に偏り、現場で活かせる実践力の習得までは十分にカバーできていないのが現状です。そのため、医療や健康支援の現場で睡眠ケアを体系的に実践できる人材の育成が、今まさに求められています。

こうした課題を解決するため、実践的なスキルを体系的に学べる「メディカルスリープケア講座」を開講しました。

本講座では、睡眠の基礎理論から現場での応用までを一貫して学ぶことができ、医療従事者や健康支援の専門家が、より実践的に「眠り」を支援できる力を身につけることを目指しています。

■講座概要

名称：メディカルスリープケア講座

対象者：セラピスト、柔道整復師、鍼灸師、整体師、トレーナー、その他健康ケアに関わる方

形式： 対面開催

カリキュラム構成一例：（※コースによって異なります。）

・睡眠基礎知識

・脳腸相関

・臓器の役割

・便秘の種類

・腸が関係するホルモン

・血糖値と腸の関係性

・臓器で看るクライアント

・手技研修

・ファシア調整 等



申込方法：公式ウェブサイトより申込

■講師：大久保早絵

◆一般社団法人オルソスリープアカデミー

メディカルスリープケア講座講師

◆睡眠健康指導士

◆入浴指導士

◆THE SLEEP SALON 代表セラピスト

独自技術によって上質な睡眠へ導く日本屈指の睡眠専門セラピスト。大阪・東京で展開しているTHE SLEEP SALONは俳優やモデルなどの著名人も通う人気サロン。過去には、「快眠ほぐしサロンすいみん」や眠りの御宿コトブキ内サロン「結」などのプロデュースも手掛けており累計2万人以上の睡眠サポート実績を持つ。自身が手掛ける快眠アイテムブランド「YUMEMUSUBI」も人気。

■会社概要

法人名 ：一般社団法人オルソスリープアカデミー

代表理事：矢野達人

所在地 ：大阪市中央区安土町3-3-5 イケガミビル3F

HP ：https://sleepacademy.jp/

■笑顔と元気に溢れるメディカルチーム「オルソグループ」

オルソグループは休息療法・栄養療法・運動療法・手技療法・地域医療を提供することで、皆様が生涯にわたり笑顔と元気であるよう健康管理を担う「究極の医療グループ」を目指しています。

ホームページ：https://ortho-g.co.jp/