声優パソコンのオリジナルキャラクターシリーズ「Type:YOU Character」第14弾は、今井麻美さん演じる「西之院 舞弥」！2025年10月17日(金)正午よりスマッシュコアで受注開始！

株式会社スマッシュコアエンターテインメント

株式会社スマッシュコア エンターテインメント（本社：東京都千代田区、代表取締役：福池 功）は、自社が運営する『オンリーワンPCストア【スマッシュコア】』にて、2025年10月17日(金)正午より、声優オリジナルパソコンのキャラクターシリーズ【Type:YOU Character（タイプユー・キャラクター）】第14弾商品の受注を開始します。受付期間は2025年12月22日(月)までの期間限定となります。

特設サイト：https://www.smashcore.com/type_you_cc14.html

■【Type:YOU Character】第14弾 詳細

第14弾は、キャラクターボイスに【今井麻美さん】を迎え、クールビューティーな社長秘書「西之院 舞弥」モデルとして期間限定で受注いたします。購入者が注文時に指定したオリジナルセリフ2つを今井さんが個別収録。さらに“あなたの名前を呼んでくれる”特別仕様で、世界に一台だけのオリジナルパソコンをお届けします。

オリジナルキャラクターをベースにしたシステムボイスも収録し、完全受注生産で仕上げる限定モデルです。詳細な製品スペックについては特設サイトをご覧ください。

1：ノートパソコンの外観(天板)を「キャラクターモデル」「シンプルモデル」2種類から選択可能！

2：オリジナルデスクトップテーマを5種(システム音声 20ワード×5種 合計100ワード)収録！

3：購入者自身が注文時に指定したお名前入りセリフを雰囲気を込めて、西之院 舞弥（CV:今井麻美さん）が個別収録してお届け！

4：「宛名入りサイン色紙」が当たる！購入者キャンペーンを開催！

※いずれの商品も収録音声、個別収録セリフの条件についてなどに差異はありません。

※壁紙は「オリジナルキャラクター壁紙」を収録予定です。

【キャラクターについて】

名前：西之院 舞弥（にしのいん まや）

年齢：27才

誕生日：3月26日

職業：社長秘書(転職思案中)

好きなもの：読書、スポーツ全般

苦手なもの：声の大きい人

illustrator：cutlass さん

【声優さんプロフィール】

CV:今井 麻美さん （いまい あさみ）

<代表作>

・アイドルマスター（如月 千早役）

・STEINS;GATE（牧瀬 紅莉栖役）

・グランブルーファンタジー（ヴィーラ・リーリエ役）





権利表記：(C) EARLY WING, Inc.

【会社概要】

商号：株式会社スマッシュコアエンターテインメント

代表者：代表取締役 福池 功（フクイケ イサオ）

所在地：〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-12-12 第5高野ビル9F

設立：2012年03月

事業内容：広告代理店業務、オリジナル商品受注ECサイト企画・運営

資本金：500万円

URL：https://www.smashcore.co.jp/

【声優オリジナルパソコン [Type:YOU] シリーズに関するお客様からのお問い合わせ先】

オンリーワンPCストア [スマッシュコア]

E-Mail：e-store@smashcore.com