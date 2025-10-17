タイ自動車市場でEVが急成長「タイの自動車トレンド：中国OEMの台頭」を公開

イプソス株式会社

世界最大規模の世論調査会社イプソス株式会社（日本オフィス所在地：東京都港区、代表取締役：内田俊一）は、タイ自動車市場の動向を分析した最新レポート「タイの自動車トレンド：中国OEMの台頭」を公開しました。

本レポートでは、タイ自動車市場における電気自動車（EV）の急速な普及と消費者意識の変化について分析しています。

レポートはこちらからダウンロード :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-10-01-ThaiAuto.html

タイの自動車業界のトレンド イプソス

主なポイント

市場の変化：自動車販売全体は減少傾向にある一方で、電動車（xEV）の販売は前年比7％増加し、市場シェアの40％超を占めるまでに成長。

中国ブランドの台頭：BYDやGWMなどが価格戦略と製品投入で存在感を拡大。モーターショーの予約上位を席巻。

消費者意識の変化：次回購入予定では、バッテリーEVを検討する層が33％と、ガソリン車を上回る結果に。

導入のカギ：価格・環境意識・技術革新がEV普及の推進力。一方で、航続距離・安全性・充電インフラへの不安も依然として課題。

さらに詳しい内容は、以下レポートからご覧ください。

レポートはこちらからダウンロード :https://resources.ipsos.com/JP-GC-2025-10-01-ThaiAuto.html

ウェブサイト タイ自動車トレンド：純粋な電気自動車の台頭(https://www.ipsos.com/ja-jp/thailand-auto-trends-rise-pure-electric-cars)

イプソス株式会社

イプソスは、世界最大規模の世論調査会社であり、90の市場で事業を展開し、18,000人以上の従業員を擁しています。1975年にフランスで設立されたイプソスは、1999年7月1日からユーロネクスト・パリに上場しています。同社はSBF120およびMid-60指数の一部であり、繰延決済サービス（SRD）の対象となっています。

