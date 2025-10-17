メカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』2体の新規ボスが登場！無料アップデート第2弾配信開始

株式会社マーベラス

株式会社マーベラスは発売中のメカアクションゲーム『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION（デモンエクスマキナタイタニックサイオン）』（Nintendo Switch(TM) 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)）にて、無料アップデート第２弾（Ver1.1.1）を本日配信しました。

無料アップデート第２弾（Ver1.1.1）では、新規ボス「ラピスラクリマRT：Ω」と「マグナマーテルRT：Ω」との戦いが楽しめるオーダーの追加に加えて、ゲームシステムの調整や不具合修正を実施しました。

さらに、無料DLC「フォーマルスーツ」「統制局研究員」を各デジタルストアにて配信中です。

公式サイト :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/公式X :https://x.com/DXM_info

無料アップデート第2弾（Ver1.1.1）では、新規ボス「ラピスラクリマRT：Ω」/「マグナマーテルRT：Ω」追加。拠点の「シミュレータ」にて再戦オーダー「ラピスラクリマRT：Ωとの戦い」「マグナマーテルRT：Ωとの戦い」が追加されます。

クリア報酬で新開発装備を獲得可能です。新たな強敵との戦いをお楽しみください。

また、各デジタルストアにてキャラクター衣装が追加される無料DLCを2種配信開始しました。

さらに、無料アップデート第2弾に合わせて、融合システムの解放時に異形化の見た目をオフに出来る機能を追加、イベントボス「ゼルクロア」のオーダーの常設化、ストーリー進行の影響で取り下げられてしまった一部サイドオーダーをクリア後に復活、サイドオーダーの選択によって取り逃してしまった装備等を取得可能にする調整などゲームシステムの調整や不具合修正を実施します。詳しくは公式サイトをご覧ください。

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』とは

更新データ詳細ページ :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/news/article/33400

多様な装備を組み替えて作るアーセナルを身に纏い銃声と咆哮が響き渡る戦場に身を投じるメカアクションゲームです。

自分好みにカスタマイズした機体で、地上、空中に広がるフィールドをシームレスに駆け巡る解放感。そして、多彩な兵装を駆使して敵を撃破していく爽快感が楽しめます。

他プレイヤーと共に、ストーリーやボスバトルなど多彩な協力プレイが楽しめるオンラインモードにも対応。前作を遊んだプレイヤーも、今作から始めるプレイヤーも、自分のスタイルで戦える「DAEMON X MACHINA」シリーズ最新作です。

無料体験版配信開始中

『DAEMON X MACHINA TITANIC SCION』の序盤をまるごとプレイできる無料体験版が、各ストアにて配信中です！

この体験版では、製品版の序盤にあたるストーリーやミッションをプレイ可能。

オンラインマルチプレイにも対応しており、仲間と協力して戦場を駆け巡ったり、単独でオーダーを遂行したり、自分のスタイルで楽しめます。

また、体験版のセーブデータは製品版へ引き継ぎも可能です。本作の魅力の一端をぜひ体験ください。

詳細はこちら :https://jp.daemonxmachina.com/titanicscion/news/article/32418

＜製品スペック＞

タイトル：DAEMON X MACHINA TITANIC SCION

(デモンエクスマキナタイタニックサイオン)

ジャンル：メカアクション

対応機種：Nintendo Switch 2 /PlayStation(R)5/Xbox Series X|S /Steam(R)

プレイ人数：1人（通信プレイ時2~3人）

発売日：2025年9月5日

価格：

通常版8,800円（税込）（パッケージ/ダウンロード）

デジタルデラックスエディション 12,000円 (税込)（ダウンロード）

プレミアムデジタルデラックスエディション 14,000円 (税込) （ダウンロード）

レーティング：CERO C

権利表記： (C)2025 Marvelous Inc.

※Xbox Series X|S /Steam(R)はダウンロード専売です。

※Steam版はMarvelous USAより発売。

※実際の販売価格は各小売店の店頭または各ストアの購入ページにてご確認ください。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※"PlayStation", "PS5"は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの商標または登録商標です。

※(C)2025 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.

※画面写真は全て開発中のものです。