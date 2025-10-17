Sassyが「ガシャポン(R)」に！カラフルな人気おもちゃの“めじるしアクセサリー”が10月発売

株式会社ダッドウェイ

株式会社ダッドウェイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：大野 浩人）は、株式会社バンダイ（本社：東京都台東区、以下「バンダイ」）が展開するカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」との初のコラボレーションを実施。当社が日本正規総代理店として輸入販売する知育トイブランド『Sassy（サッシー）』の「めじるしアクセサリー」が発売されます。

Sassy商品の日本での発売から約25年、多くの方々に愛されてきたあのおもちゃをミニチュアサイズに！世代を超えて愛されるSassyの世界観をいつでもそばで楽しめる、めじるしアクセサリーです。

全国のガシャポンオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などのほか、DADWAYの3店舗に設置されたガシャポン自販機シリーズにてお買い求めいただけます。

Sassy めじるしアクセサリー

カラフルで左右対称のにこにこ笑顔、さまざまな手ざわりに、好奇心をくすぐるしかけ。2001年に日本での展開をスタートして以来、Sassyのおもちゃは赤ちゃんの成長に寄り添ってきました。今年、累計出荷数100万個を突破※した「カミカミみつばち」をはじめ、ロングセラーのアイテムも多数。成長に合わせておもちゃやえほんを取り入れ、Sassyブランドへの愛着を育んでいただいています。

そんなSassyの世界観をいつでも身近に感じられるのが、この「Sassy めじるしアクセサリー」です。現在、Sassyのおもちゃで遊んでいるお子さまとご一緒のご家族はもちろん、かつてご自身やお子さまが使っていたという方も、きっと懐かしい気持ちになるはず。世代を超えて愛されるSassyのキャラクターたちが、日常を彩るめじるしアクセサリーとして、いつもあなたのそばに寄り添います。

※2025年6月時点

商品名 ：Sassy めじるしアクセサリー

ラインナップ：全5種

・カミカミみつばち

・カミカミみつばち／ピンク

・にこにこミラーラトル

・かしゃかしゃぬのえほん

・プカプカあひる

税込価格 ：1回300円

対象年齢 ：15才以上

発売予定 ：2025年10月第3週より順次

取扱店舗 ：全国のガシャポンオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置された

ガシャポン自販機シリーズ

（店舗検索 https://gashapon.jp/products/detail.php?jan_code=4582769865831000）

以下のDADWAY店舗では、10月24日(金)よりガシャポン自販機を設置いたします。

【東 京】二子玉川ライズ店、東京ソラマチ店

【広 島】LECT広島店

Sassyブランド概要

「好奇心にであおう」アメリカ生まれの知育玩具 Sassy（サッシー）。

児童発達心理学の専門家と一緒にサッシーのおもちゃは作られました。

カラフルなコントラストがはっきりしたデザイン、でこぼこ・つるつるなどのいろいろな手ざわり。たくさんのしかけが赤ちゃんの興味を引きつけ、赤ちゃんの持って生まれた能力を引き出します。

バンダイのオリジナルカプセルトイブランド「ガシャポン(R)」について

オンラインストア :https://www.dadway-onlineshop.com/shop/sassy/r/rsassy/

「ガシャポン(R)」はハンドルを「ガシャ」と回すと玩具が入ったカプセルが「ポン」と出ることがブランド名の由来となり、1977年よりカプセルトイ市場に参入しました。

世の中の流れやお客さまのニーズに寄り添い、商品・自販機・売場を進化させながら高品質でバラエティ豊かな商品を展開し続け、2025年にブランド創立48年目を迎えました。

現在では毎月120種類以上の商品を市場に投入し、現金・電子マネー・QRコード決済など様々な決済方法やカプセル以外の形状にも対応する自販機の開発も自社で行っています。

近年はサステナビリティへの取り組みも積極的に行い、カプセルのリサイクルや環境に優しい素材の開発にも取り組んでいます。

また、2021年以降は海外にもガシャポンバンダイオフィシャルショップを出店し、世界中で「ガシャポン(R)」をお楽しみいただける環境づくりを推し進めています。

グローバルでの年間売上実績により、“カプセルトイ世界売上No.1”※としてギネス世界記録(TM)にも認定された「ガシャポン(R)」に今後もご注目ください。

※最大のカプセルトイブランド（2024年度 年間売上）

会社概要

会社名： 株式会社ダッドウェイ

本社 ： 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目15番地12

代表 ： 代表取締役社長 大野 浩人

設立 ： 1992年10月1日

資本金： 3,000万円

ＵＲＬ： https://www.dadway.com/

「こどもとワクワクする毎日を」

1992年より世界中の優れたベビー用品を輸入、販売。抱っこひものErgobaby（エルゴベビー）のほか、知育玩具のSassy（サッシー）、ほ乳びんのNUK（ヌーク）、おくるみのaden + anais(TM)（エイデンアンドアネイ）などの日本正規総代理店として国内販売を行っています。日本の子育てファミリーのニーズに合わせたオリジナル商品の企画も。また、ファミリーのためのセレクトショップ『DADWAY』を展開しています。