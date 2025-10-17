『機動戦士ガンダム』より、古着的な雰囲気を味わえる、ユーズドスタイルのMS(モビルスーツ)柄スウェットシャツが登場!

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」にて、2025年10月25日（土)から、『機動戦士ガンダム』より、古着的な雰囲気を味わえる、ユーズドスタイルのMS（モビルスーツ）柄スウェットシャツ2種の発売を開始、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2025年10月17日(金)13時より、予約販売を開始いたします。

(発売元：株式会社バンダイ)

※商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/originals/fab/

【商品紹介】

ガンダムシリーズの世界観を元に、ラギット（無骨）なヴィンテージ感を持つアメカジスタイルを提案するブランド「STRICT-G.Fab（ストリクトジーファブ)」より、『機動戦士ガンダム』スウェットシャツが登場！

カスレ風プリントに、着古したような風合いを演出するウォッシュ加工を施したデザイン、10.0オンス裏パイル生地を使用したクルーネックスウェット。ガゼット部分のデザイン、着たときに肩の傾斜がゆるやかに見えるラグランスリーブなど、リラクシングウェアとしてもぜひ活用してください。古着的な雰囲気を味わえるコレクションシリーズです。

・STRICT-G Fab『機動戦士ガンダム』ユーズドスタイル スウェットシャツ

・価格 ：各9,900円(税込)(送料・手数料別途)

・種類 ：ガンダム https://p-bandai.jp/item/item-1000239299/

シャア専用ザクII https://p-bandai.jp/item/item-1000239300/

・商品サイズ ：M～XL

・商品素材 ：綿100％

＜予約開始：2025年10月17日(金)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL： https://p-bandai.jp/strict-g/originals/fab/

販売期間 ：2025年10月17日(金)13時～2025年11月3日(月)23時

発売元 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2025年11月予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2025年10月25日（土）＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『機動戦士ガンダム』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なメンズアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内４店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/