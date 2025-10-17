ハック＆スラッシュMMORPG『MU LEGEND: EVO』大型アップデート実施！レベル上限100解放＆新マップ・新ダンジョン登場

株式会社G・O・P

株式会社G・O・P[本社：東京都新宿区、代表取締役社長：申 載明(シン・ジェミョン)]は、同社が運営するオンラインゲームポータルサイト『Pmang（ピーマン）』にてサービス中のPC向けMMORPG『MU LEGEND: EVO』において、2025年10月16日（木）に、キャラクターレベル上限を「100」まで解放や新マップ、新ダンジョン、新装備などを多数追加する大型アップデートを実施いたしました。

◆レベル上限を100まで解放！

本アップデートにて、キャラクターのレベル上限をレベル100まで解放しました。プレイヤーは、これまでの上限を超えてさらなる成長が可能になります。

◆新マップ3種を実装

新たに「レワイヤル城塞」「月光高原」「イジュデ丘陵」が登場。

「黎明の地」のメインクエストを進行することで順次開放され、最終クエストを完了すると「レベル100神話装備セット」を獲得できます。

レワイヤル城塞レワイヤル城塞地下月光高原月光高原イジュデ丘陵イジュデ丘陵

※「月光高原」「イジュデ丘陵」はPVP専有マップです。

◆新ダンジョン「黄昏の剣」「炎の道」追加

新たな挑戦エリアとして、2種の高難易度ダンジョン「黄昏の剣」「炎の道」を実装しました。

クリアすることで、レベル100装備の製作素材や装備ランダムボックスが入手可能です。

◆レベル100装備群を新実装

黄昏の剣炎の道

新規レベル100神話・セット・唯一等級装備を新たに追加。ダンジョン攻略や製作により入手可能です。最上位装備の入手を目指す新たなエンドコンテンツとしてお楽しみいただけます。

この他にも、本アップデートより、キャラクターレベルアップや経験値獲得ランキング、レッドゼン消費ランキングなど、多彩なイベントの期間限定開催に加え、「レベルアップパッケージ」などの新商品や「黄昏の宝石」などの限定アイテム（購入制限あり）の販売も実施しております。

また、G Coinの消費額に応じて報酬アイテムが貰える購入イベントも同時開催中です。

本アップデートの詳細は、『MU LEGEND: EVO』公式ラウンジのお知らせをご確認ください。

・10月16日(木)『MU LEGEND：EVO』定期メンテナンスのお知らせ

https://lounge.pmang.jp/mulegend/notices/32130

『MU LEGEND: EVO』の情報は、公式サイトまたは公式ラウンジ、Pmang公式Xなどから発信していますので、ぜひフォローしてください。

■『MU LEGEND: EVO』公式サイト

https://mulegend.pmang.jp

■『MU LEGEND: EVO』公式ラウンジ

https://lounge.pmang.jp/mulegend

■「Pmang」公式X

https://x.com/pmang_official

◆『MU LEGEND: EVO』とは◆

『MU LEGEND: EVO』は、長年愛され続けてきた名作MMORPG「ミュー 奇蹟の大地」の後継作として制作され、シンプルなUIや簡単な操作、クォータービューの描写など、根本的な要素は前作から受け継ぎつつも、多種多様に追加された育成要素やダンジョンギミックなどの楽しさに一段と磨きをかけた正統派ハック&スラッシュMMORPGです。

前作の1,000年前となる美しいファンタジー世界を舞台に、爽快なハック＆スラッシュアクションと奥深いバトルシステムに加え、豊富なキャラクターカスタマイズや協力プレイの醍醐味を味わえるのが特徴です。

すべてのプレイヤーを魅了する伝説の冒険の世界があなたを待っています。

・『MU LEGEND: EVO』紹介動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=-vycXJ1tRLM ]

◆『MU LEGEND: EVO』について

タイトル：MU LEGEND: EVO

ジャンル：オンラインアクションRPG

開発・運営：VALOFE Co., Ltd.

対応OS：Windows 7以降

プラットフォーム：Pmang

サービス開始日：2024年8月29日

価格：基本無料（アイテム課金制）

◆Pmang（ピーマン）とは

Pmang（https://www.pmang.jp）は、株式会社G・O・Pが運営するオンラインゲームポータルサイトです。本格RPGや超リアルFPS、手軽に遊べるブラウザゲームやモバイルアプリなど、基本無料で楽しめる多彩なゲームを提供しています。また、セキュリティ対策も万全で、お客様が安心してプレイできる環境を整えています。Pmangでは今後も新タイトルを続々と追加し、さらに多くのゲームを提供していく予定です。

◆株式会社G・O・Pについて

株式会社G・O・P（https://www.gopcorp.co.jp）は、基本無料で遊べるオンラインゲームのポータルサイト「Pmang」及び「GAMEcom」（https://customer.gamecom.jp）を運営するゲームパブリッシャーです。前身企業の創業時より長期にわたるオンラインゲーム運営実績を誇り、現在は本格RPG、超リアルFPS、ブラウザゲームやモバイルアプリなど、PCからスマートフォンまで、20タイトル以上の人気ゲームを日本国内に提供しています。

