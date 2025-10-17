「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」、カラーアクリル風防の最新ソーラー時計「PROJECT FOUR SOLAR （プロジェクト フォー ソーラー）」発売。

株式会社ウエニ貿易株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜)は、同社が時計の日本総代理店を務める「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」の腕時計「PROJECT FOUR SOLAR（プロジェクト フォー ソーラー）」を、10月17日 に発売します。日本製ソーラークオーツムーブメントを搭載した、アイコニックなソーラーウォッチ。

立体感のある大胆なカラーアクリル風防と、アラビア数字のインデックスが軸方向を向いたユニークなダイヤルデザインが特徴のタイムピース。直感的でアートピースのような存在感を放ちます。

洗練と遊び心が共存する、未来的かつストリートライクな一本。カラーはクールなブルーとグリーンの2色展開。

新たに採用されたカラー風防が、あらゆる光線を無限の動力源へと変え、時を刻み続けます。機能とデザインの融合を体現する、新時代のアーバンギアの誕生です。

商品情報

PROJECT FOUR SOLAR（プロジェクト フォー ソーラー）

発売日：10月17日

品番：AOST25528

価格：\16,500 （税込） \15,000 （税抜）

品番：AOST25527

価格：\16,500 （税込） \15,000 （税抜）

スペック：ソーラークオーツ / 41mm / レジンケース / レジンストラップ / 5気圧防水

『adidas Originals (アディダス オリジナルス)』について

adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受けた、ストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているadidas Originalsは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

『ウエニ貿易』について

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」、ドイツ発の「ツェッペリン」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。