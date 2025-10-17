″ソニー損保な三姉妹″があなたの自動車保険デビューを応援！日向坂46の小坂菜緒さん・正源司陽子さん・藤嶌果歩さんを起用した新CMを放映開始

ソニー損害保険株式会社

ソニー損害保険株式会社（代表取締役社長：坪田 博行、本社：東京都大田区、以下「ソニー損保」）は、日向坂46の小坂菜緒さん・正源司陽子さん・藤嶌果歩さんを起用した自動車保険の新テレビCMを、2025年10月17日より順次、全国で放映開始しますので、お知らせします。

■CM制作の目的

はじめて加入する自動車保険で、「調べてみても、何が分からないのかが分からない！」「いろんな保険会社があるけど、結局何が違うの？」「そもそも自動車保険は何をしてくれるの？」 そんな「自動車保険デビュー」のお客さまの気持ちに寄り添い、加入前やもしもの事故・トラブルが起きた時に頼れるソニー損保のサービスについて分かりやすくお伝えすることで、はじめての方でも安心して加入できる自動車保険であることを感じていただけるよう制作しました。

■「ソニー損保な三姉妹」CMシリーズ

今回のCMシリーズで日向坂46の小坂さん・正源司さん・藤嶌さんが演じるのは、初心者ドライバーで自動車保険デビューしたばかりの兄がいる三姉妹。

さまざまな"はじめて"の不安に直面する兄を三姉妹がサポートしていくストーリーです。

兄を慕う三姉妹の役柄は、小坂さんが長女・藤嶌さんが次女・正源司さんが三女で、頼れる「ソニー損保な三姉妹」です。

同シリーズの「寄り添ってくれる担当者」篇は、ネット自動車保険でも大丈夫なのかと不安になっている兄のもとに「ソニー損保な三姉妹」が現れてソニー損保の頼れるポイントを教えてくれるストーリーになっています。

「ソニー損保な三姉妹」CMシリーズは「寄り添ってくれる担当者」篇を含めて全7タイプあり、順次公開していきます。

～起用理由、撮影裏話など～

小坂さんのCM出演は5年目となり、自動車保険デビューのお客さまに寄り添う存在として活躍してくださっています。

今回新たな起用となる正源司さん・藤嶌さんは日向坂46の四期生として注目を集める存在であり、「ソニー損保な三姉妹」CMシリーズで小坂さんと共演いただくことで、はじめての自動車保険選びをもっと身近にお伝えできると考え、起用に至りました。

正源司さんと藤嶌さんは初のソニー損保のCM撮影となりましたが、監督の依頼に応じて表情を変えながらさまざまなシーンを演じてくださいました。

また、CM冒頭の「ソニー損保♪」のジングルも3人が歌ってくださっています。ぜひご注目ください。

■YouTube公式チャンネル/X公式アカウント/自動車保険デビューのお客さま向け特設ページのご案内

CMはYouTube公式チャンネルで視聴いただけるほか、X公式アカウントでは小坂さん・正源司さん・藤嶌さんが三姉妹として登場するオリジナルコンテンツを投稿していく予定です。

ぜひアカウントをフォローしてお待ちください。



・YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/user/sonysonpo

※新CMは順次公開していく予定です。



・X公式アカウント：https://x.com/sonysonpo_jp

また自動車保険デビューのお客さま向けに、自動車保険やソニー損保の強みを分かりやすく解説している特設ページも公開中です。ぜひご覧ください。

・特設ページ：https://www.sonysonpo.co.jp/auto/debut/

■CM出演者のプロフィール

小坂菜緒（二期生）2002年9月7日生まれ。大阪府出身。

正源司陽子（四期生）2007年2月14日生まれ。兵庫県出身。

藤嶌果歩（四期生）2006年8月7日生まれ。北海道出身。

【日向坂46】

2019年2月11日、前グループからの改名が発表され、「日向坂46」として、初のシングル発売と同時に活動をスタート。

2024年9月、宮崎県にて、地方創生やSDGsをテーマに掲げた「ひなたフェス2024」を開催し、2日間で約4万人を動員。九州全体への経済波及効果に大きく貢献した。

2025年4月、3年連続となる横浜スタジアムでのライブを開催し、メンバーの卒業コンサート含め、2日間で約7.2万人を動員。

2025年9月17日、15thシングル「お願いバッハ！」を発売。オリコン週間シングルランキングで初登場1位を獲得し、15作連続での1位獲得となった。9月20日から、6箇所13公演に及ぶ『日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」』を開催中。