１．「都市の緑３表彰」受賞者の決定

第一生命保険株式会社（代表取締役社長：隅野俊亮、以下「当社」）と一般財団法人第一生命財団（理事長：渡邉 光一郎、以下「当財団」）が支援する「都市の緑３表彰」（緑の環境プラン大賞、緑の都市賞、緑化技術コンクール）の 受賞者が別紙のとおり決定しました。

（１）第 36 回「緑の環境プラン大賞」

（主催：公益財団法人都市緑化機構、一般財団法人第一生命財団）

緑豊かな都市環境で育まれる人と自然とのふれあいやコミュニティ醸成等の実現に資する緑化プランについて、優 秀作を表彰するとともに、そのプラン実現のために緑化整備費を助成するものです。

（２）第 45 回「緑の都市賞」

（主催：公益財団法人都市緑化機構、特別協賛：一般財団法人第一生命財団）

緑豊かな都市づくりの推進を目的に、緑を用いた環境の改善、景観の向上、地域社会の活性化等に先進的かつ 意欲的に取り組み、良好な成果を挙げている市民団体、企業、地方公共団体等を表彰するものです。

（３）第 24 回「緑化技術コンクール」

（主催：公益財団法人都市緑化機構、特別協賛：一般財団法人第一生命財団）

気候変動への適応、2030 年ネイチャーポジティブの実現、官民連携による居心地の良い空間づくりやにぎわい創 出等の実現に資する緑化技術について、積極的に取り組み、優れた成果を挙げている民間企業、公共団体、個人 等を表彰するものです。

当社および当財団は、社会貢献取組方針の中心テーマの一つである「環境の保全」に資するものとして、都市緑 化の推進や景観の向上、地域社会の活性化などと、それらを通じた地域コミュニティの形成等につながる当賞を長 年にわたって支援しています。

（別紙１）第 36 回「緑の環境プラン大賞」審査結果

（別紙２）第 45 回「緑の都市賞」審査結果

（別紙３）第 24 回「緑化技術コンクール」審査結果

２．2027 年国際園芸博覧会に向けた特別企画の実施について

2027 年に横浜市で開催される 2027 年国際園芸博覧会（以下「GREEN×EXPO 2027」）に向けて、2026 年度の第 37 回「緑の環境プラン大賞」において特別企画を実施します。 GREEN×EXPO 2027 が開催される 2027 年は、当社 の創立 125 周年にもあたることから、シンボル・ガーデン部門「第一生命賞」の特別企画として、GREEN×EXPO 2027 の会場内を対象地とした「生命のにわ」を表現する『The Garden of Life』をテーマに緑化プランの募集を実施します。 （別紙４）

リリースURL：https://www.dai-ichi-life.co.jp/company/news/pdf/2025_025.pdf

