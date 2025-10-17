【けんおうリノベーション】漏水調査に付帯する「漏水再発保証制度」を拡充

株式会社A2G

株式会社A2G（所在地：神奈川県厚木市、代表取締役：冨田 佳佑、以下「当社」）が運営する「けんおうリノベーション」は、漏水調査に付帯する「漏水再発保証制度」を拡充いたしました。これにより、従来よりも長期的かつ安心してご利用いただける体制を整えています。今後も当社は、お客様の暮らしに寄り添い、より安心できるサービスの提供を目指してまいります。

【保証拡充の背景】

漏水においては、原因を特定し修繕工事を行っても、まれに同じ箇所から漏水が再発するケースがあります。従来から当社では「調査達成日から１年間」の再発保証を設け、期間内であれば無償で再調査を行ってきました。

しかし、「工事後も安心して暮らしたい」「万一再発した際にも長期的なサポートを受けたい」というお客様の暮らしに寄り添い、今回の制度拡充に至りました。

当社は「調査で終わり」ではなく「工事完了からの安心」にまで責任を持ち、長期的に暮らしを支える体制を整えています。

【漏水再発保証制度｜拡充のポイント】

■保証起算日の延長

これまでは「調査達成日」から１年間の保証でしたが、当社に修繕工事まで一貫してご依頼いただいた場合、「工事完工日から１年間」といたします。

これにより、施工後も安心が長く続き、実質的に保証が数カ月延長されるメリットがあります。

■再発時の保証リセット制度

保証期間中に万が一漏水が再発し、当社が再調査を行った場合は、再調査終了日を起点として新たに１年間の保証を付与いたします。

従来は「保証期間内に再発すれば再調査を無償で実施」という仕組みでしたが、今回の制度改定ではその先の安心までカバーします。万が一、再調査後に再度漏水が起こった場合でも、その都度保証がリセットされるため、実質的に「解決に至るまでずっと保証が続く」体制となります。

【けんおうリノベーションの防水工事・雨漏り調査】

「けんおうリノベーション」では、雨漏り・漏水の原因調査から修繕工事、アフターフォローまで一貫して対応しています。経験豊富なスタッフが徹底した原因究明を行い、診断から施工、その後のフォローまで二人三脚で取り組むことで、確実な解決と再発防止を目指します。

防水工事を怠ると建物の劣化が進み、建物の骨組みや柱・梁、内装や設備に深刻なダメージを及ぼしかねません。すでに雨漏りが発生している場合は、早期に原因を特定し、適切な処置を行うことが重要です。

そのため当社では、原因を特定できた場合にのみ費用をいただく「成果報酬型の雨漏り調査」を採用しています。特定できなければ調査費は不要のため、初めての方でも安心してご依頼いただけます。

戸建て住宅からマンション、商業ビルまで、当社は年間400件以上の調査実績を誇ります。今回の保証制度拡充とあわせて、調査から施工、そして暮らしの安心まで一貫して支える体制を整えました。当社は今後も地域に根ざし、大切な住まいを守るパートナーとして歩み続けます。

お問合せ窓口⇒https://renovation.a2gjpn.co.jp/contact/

【企業概要】

配信企業名：株式会社A2G

設立日：2015年11月

代表者名：冨田 佳佑

代表者役職：代表取締役

本社所在地：神奈川県厚木市中町2丁目13-14サンシャインビル602

電話番号：046-244-0359

上場区分：なし

資本金：1000万

社員数：12名

URL：https://renovation.a2gjpn.co.jp/