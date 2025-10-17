バリューデザイン、「第5回 デジタル化・DX推進展」に出展

ペイクラウドホールディングス株式会社

ペイクラウドホールディングス株式会社（東証グロース：4015）の傘下でキャッシュレスサービス事業を展開する株式会社バリューデザイン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：林 秀治、以下「バリューデザイン」）は、2025年10月30日（木）から31日（金）にインテックス大阪で開催される「第5回 デジタル化・DX推進展」（主催：デジタル化・DX 推進展 実行委員会）に出展いたします。

「デジタル化・DX推進展」は、デジタル化を推進したい自治体と、DXの推進により営業組織や経営基盤の強化、バックオフィスの業務効率化、働き方改革を実現したい企業に向けたBtoB展示会です。

今回、バリューデザインの展示ブースでは、「ふるさと納税」「地域通貨」「目的別交付金」「プレミアム商品券」にフォーカスし、それぞれの電子化を支援するサービスをご紹介します。

紙やExcelによる管理に依存しがちなこれらの業務プロセスをオンライン化・自動化サービスを提供することで、事務処理工数の削減、職員の負担軽減と業務の透明化を実現します。また、デジタル化により蓄積されたデータを活用し、より効率的な施策立案や地域活性化の取り組みへとつなげることが可能となります。

バリューデザインでは、これまで飲食や小売など店舗ビジネスを展開する法人向けにキャッシュレスサービスを展開してきた実績を活かし、自治体のデジタル化・DX化を支援してまいります。

■「第5回 デジタル化・DX推進展」概要

開催日時：2025年10月30日（木）～31日（金）10:00～17:00

主催：デジタル化・DX 推進展 実行委員会

会場：インテックス大阪 1・２号館（大阪市住之江区南港北1-5-102）

出展場所：12-20（2号館）

入場料：無料（事前登録制）

公式URL：https://odex-expo.jp/osaka/

■展示会でご紹介するサービス

・地域通貨の電子化支援サービス

・目的別交付金の電子化支援サービス

・プレミアム商品券の電子化支援サービス

・現地決済型ふるさと納税サービス「ふるまちPay」（https://about.furumachi-pay.jp/）

＜株式会社バリューデザイン 会社概要＞

会社名：株式会社バリューデザイン（ペイクラウドホールディングス株式会社の100％子会社）

所在地：東京都中央区京橋3‐1-1 東京スクエアガーデン14階

URL：https://www.valuedesign.jp/

設立：2006年7月

代表者：代表取締役社長 林 秀治

事業内容：キャッシュレス決済とマーケティングを組み合わせた以下の独自Payサービスを提供しています。

・クラウド型の独自ブランド電子マネー発行サービス「Value Card」

・独自Pay機能を搭載した店舗オリジナルアプリ「Value Wallet」

・主要なQRコード決済サービスへの接続に対応「Value Gateway」

・独自Payの導入効果を高めることに特化した、SaaS型のデジタルマーケティングツール「Value Insight」

・メールやSNS等を通じて簡単に送れる、デジタルギフトサービス「Value Gift」

※プレスリリースに掲載されている内容、お問い合わせ先、その他の情報は、発表時点の情報です。その後予告なしに変更となる場合があります。あらかじめご了承ください。