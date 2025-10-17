【チヨダ】「第13回 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」　『Chiyoda賞』受賞の大阪府立登美丘高等学校と光るオリジナルダンスシューズの製作をスタート！

　 株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、８月29日に行われた「DANCE CLUB CHAMPIONSHIP　第13回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」（エイベックス主催）で「Chiyoda賞」を受賞した大阪府立登美丘高等学校 ダンス部の皆様と光るオリジナルダンスシューズの製作をスタートしました。




第13回 DCC Chiyoda賞受賞
大阪府立登美丘高等学校 ダンス部「㒯湧（はなになって）」



　今回のDCCで「㒯湧（はなになって）」と題した見事なダンスを披露された、登美丘高等学校 ダンス部の皆様と、９月下旬にキックオフミーティングを行いました。ミーティングでは、FILAの全面協力のもと、オリジナルダンスシューズのカラーリングや素材選びなどに関する説明が行われました。部員の皆様は自分たちのオリジナルシューズの完成形をイメージしながら、熱心に意見を交わしていました。






　今後、皆様のアイデアを元にサンプルシューズの製作など、実際の製作工程が進んでいきます。メンバーの想いが詰まったダンスシューズは、どんな仕上がりになるのでしょうか？


　来年春に予定している光るオリジナルダンスシューズ贈呈式の様子は、開催後にご紹介いたします。



DCC「Chiyoda賞」特集はこちら ＞(https://www.chiyodagrp.co.jp/special/dcc-2025/)


＜Chiyoda 会社概要＞


■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）


■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階


■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊


■設立：1948年（創業1936年）


■決算期：２月末


■従業員数：1,065名（単体）


■資本金：68億9,321万円


■売上：800億円（単体）


■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社


■店舗数：873店舗（単体）


（2025年２月末現在）


https://www.chiyodagrp.co.jp/



https://prtimes.jp/a/?f=d13170-446-0e5e6dae9ebe68f0ce2f046ca5efe700.pdf