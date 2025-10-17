【チヨダ】「第13回 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」　『Chiyoda賞』受賞の大阪府立登美丘高等学校と光るオリジナルダンスシューズの製作をスタート！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、８月29日に行われた「DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第13回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」（エイベックス主催）で「Chiyoda賞」を受賞した大阪府立登美丘高等学校 ダンス部の皆様と光るオリジナルダンスシューズの製作をスタートしました。

第13回 DCC Chiyoda賞受賞大阪府立登美丘高等学校 ダンス部「㒯湧（はなになって）」

今回のDCCで「㒯湧（はなになって）」と題した見事なダンスを披露された、登美丘高等学校 ダンス部の皆様と、９月下旬にキックオフミーティングを行いました。ミーティングでは、FILAの全面協力のもと、オリジナルダンスシューズのカラーリングや素材選びなどに関する説明が行われました。部員の皆様は自分たちのオリジナルシューズの完成形をイメージしながら、熱心に意見を交わしていました。

今後、皆様のアイデアを元にサンプルシューズの製作など、実際の製作工程が進んでいきます。メンバーの想いが詰まったダンスシューズは、どんな仕上がりになるのでしょうか？

来年春に予定している光るオリジナルダンスシューズ贈呈式の様子は、開催後にご紹介いたします。

DCC「Chiyoda賞」特集はこちら ＞(https://www.chiyodagrp.co.jp/special/dcc-2025/)

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

