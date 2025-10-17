【チヨダ】「第13回 全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」 『Chiyoda賞』受賞の大阪府立登美丘高等学校と光るオリジナルダンスシューズの製作をスタート！
株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、８月29日に行われた「DANCE CLUB CHAMPIONSHIP 第13回全国高等学校ダンス部選手権（DCC）」（エイベックス主催）で「Chiyoda賞」を受賞した大阪府立登美丘高等学校 ダンス部の皆様と光るオリジナルダンスシューズの製作をスタートしました。
第13回 DCC Chiyoda賞受賞
大阪府立登美丘高等学校 ダンス部「㒯湧（はなになって）」
今回のDCCで「㒯湧（はなになって）」と題した見事なダンスを披露された、登美丘高等学校 ダンス部の皆様と、９月下旬にキックオフミーティングを行いました。ミーティングでは、FILAの全面協力のもと、オリジナルダンスシューズのカラーリングや素材選びなどに関する説明が行われました。部員の皆様は自分たちのオリジナルシューズの完成形をイメージしながら、熱心に意見を交わしていました。
今後、皆様のアイデアを元にサンプルシューズの製作など、実際の製作工程が進んでいきます。メンバーの想いが詰まったダンスシューズは、どんな仕上がりになるのでしょうか？
来年春に予定している光るオリジナルダンスシューズ贈呈式の様子は、開催後にご紹介いたします。
DCC「Chiyoda賞」特集はこちら ＞(https://www.chiyodagrp.co.jp/special/dcc-2025/)
