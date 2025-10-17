iYell株式会社

iYell株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役社長 兼 CEO：窪田光洋、以下「iYell」）は、社員向け福利厚生である「企業型確定拠出年金制度」を導入いたしました。

《 背景 》

近年、社員の長期的な資産形成への意識が高まる中、当社は社員の福利厚生のさらなる充実と、安心できるキャリア形成の支援を目的として、この度、企業型確定拠出年金（以下「401k」）制度を導入いたしました。

社員が自身の未来を能動的に設計できる本制度は、社員にとっての税制優遇と効率的な資産形成、そして会社としての採用競争力向上に繋がる非常に魅力的な制度であると確信し、導入を決定いたしました。

《 401K導入により期待される効果 》

1. 計画的な老後資金形成支援と自律的なキャリア形成の促進

少子高齢化が進む現代において、社員一人ひとりが将来にわたる資産形成を行うことの重要性が高まっています。本制度は、企業が社員の老後資金準備を支援するとともに、社員が自身のライフプランに合わせた資産形成に取り組むきっかけを提供し、自律的なキャリア形成を後押しします。

2.実践的な金融リテラシー・投資スキルの向上

401kは、社員自身が運用商品を選択し、資産運用を実践する機会を提供します。これにより、座学だけでなく実体験を通じて金融リテラシーや投資スキルが向上し、社員一人ひとりの経済的自立を支援します。

3.福利厚生の充実によるエンゲージメントの強化

安心して長く働き続けられる環境を整備することで、企業への帰属意識とモチベーションを高め、生産性向上に繋げます。

《 今後の展望 》

401kの導入を通じて、社員が自身の未来をより豊かに描けるよう、積極的に支援してまいります。今後も、社員一人ひとりの成長と幸福を追求するとともに、企業としての社会貢献を果たし、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

《 会社概要 》

会社名：iYell株式会社（The iYell Co., Ltd.）

代表者：代表取締役社長兼CEO 窪田 光洋

本社所在地：東京都目黒区青葉台4丁目7番7号 住友不動産青葉台ヒルズ7階

設立日：2016年5月12日

払込資本金：82.7億円（2025年6月末時点）

コーポレートサイト：https://iyell.co.jp/

採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/

新卒採用サイト：https://recruit.iyell.co.jp/graduate/

公式ブログ：https://iyell.co.jp/iyellook