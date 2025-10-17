ChatGPTからオークファンの相場データに直接アクセス可能に 生成AI時代に″正確なデータ出力″を実現

株式会社オークファン

株式会社オークファン（本社：東京都品川区、代表取締役：武永修一）は生成AIと連携して正確な相場データを提供するため、相場検索サイト「aucfan.com」のMCP（Model Context Protocol）サーバーを今年12月に公開予定です。

これにより、ChatGPTやClaudeなどの生成AIから、オークファンが保有する700億件もの商品売買データに直接アクセスできるようになります。生成AIによる価格査定や市場分析の精度が飛躍的に向上し、データに基づいた“正確な出力”を実現します。

MCPサーバー公開の背景

生成AIの普及により、商品の価格査定やリサーチをAIに任せる場面が増えています。しかしその多くは推測や不完全な情報に基づいたもので、出力結果の正確性や信頼性に課題がありました。

オークファンでは、これまで蓄積してきた膨大な商品売買データをMCPサーバー経由で提供することで、生成AIが実際の取引データに基づく回答を行える環境を構築します。これにより、AIによる価格・市場・トレンド分析が、より現実的で信頼性の高いものへと進化します。

■■主な特徴と活用シーン■■

1. ChatGPTやClaudeから直接アクセス可能

普段利用している生成AIに「iPhone13の最近の落札価格は？」と尋ねるだけで、最新の実売データを取得できます。

2. 日本語で査定・リサーチが完結

専門知識やシステム操作は不要。「この商品、いくらで売れる？」といった自然な質問で、AIが即座に相場を回答します。

3. 信頼性の高いデータ連携

出力内容はすべてオークファンのデータベースに基づくため、生成AI単独での出力に比べて高い精度と再現性を実現します。

・ EC事業者の商品仕入れ判断・価格設定に

・ リユース企業の査定業務・在庫回転率改善に

・ 業務の自動化・効率化の推進に

価格調査や在庫管理の効率化を図りたいEC事業者やリユース企業に特におすすめの機能です。なお本機能のリリースは2025年12月を予定しております。

今後の展開

オークファンは、生成AI時代における「データの信頼性」を重視し、MCPを通じた安全で正確なデータ流通基盤の構築を進めてまいります。今後も、あらゆる生成AIサービスとシームレスに連携し、企業や個人の意思決定を支えるデータインフラを提供してまいります。

オークファングループについて

オークファングループは、社会の様々な「RE」を統合した唯一無二の流通インフラを構築する「RE-INFRA COMPANY」として、国内で300兆円規模、海外を含めると数千兆円規模と推定されるBtoB取引市場において、新たな仕組みやサービスの創出に取り組んでおります。

特に、巨大なポテンシャルを持つ海外市場を重要な戦略エリアと位置づけ、グローバルな視点での事業展開を加速させています。中国をはじめとする商品供給力を強みに、ライブコマース事業にも取り組んでいます。

オークファングループは、国内外における事業基盤をさらに強化し、BtoB取引市場のリーディングカンパニーを目指してまいります。

【海外BtoBへの展開】

会社概要

会社名 ： 株式会社オークファン

代表者 ： 代表取締役 武永 修一

設立 ： 2007年6月

資本金 ： 9億7,368万円 (2024年9月末現在)

従業員 ： 186名 (2024年9月末現在 ※連結)

所在地 ： 〒141-0001 東京都品川区北品川5-1-18 住友不動産大崎ツインビル東館7F

コーポレートサイト：https://aucfan.co.jp/