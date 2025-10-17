累計40万着突破の作業着スーツ「WWS」からベストが再登場！10月18日(土)より、WWS公式ストア限定で販売開始

株式会社オアシスライフスタイルグループ

累計販売数40万着を突破した作業着スーツ発祥のボーダレスウェアブランド「WWS/ダブリューダブリューエス」を企画・販売する株式会社オアシスライフスタイルグループ(所在地：東京都千代田区)は、自宅洗濯機で洗えて短時間で乾く機能性セットアップとスリーピースで着用できるベストを10月18日(土)よりWWS公式ストア限定で再販売いたします。ベーシックラインの「Bizベスト」とシリーズ累計2万着突破の“染め”にこだわった「大人のBizベスト」の2種類を展開いたします。

今回再販売する「Bizベスト」「大人のBizベスト」は、お客様からの「スリーピーススーツを作ってほしい」という声から開発されました。着丈は、シャツが前から見えない長さに設計。カラーは、Bizベストはブラックとダークネイビー、大人のBizベストはビターネイビーとビターチャコールの計4色展開。ストレッチや撥水・速乾などに優れた自社オリジナル素材「ultimex」を使用し、自宅の洗濯機での丸洗いが可能です。ジャケットを脱いでもスタイリッシュ感を損なわないベストは、ビジネスシーンだけでなく結婚式での着用も最適です。10月18日(土)よりWWS公式ストア限定で販売いたします。

■「Bizベスト」「大人のBizベスト」詳細（税込表示）

大人のBizベスト ビターネイビー大人のBizベスト ビターチャコール

商 品：Bizベスト \15,400 / 大人のBizベスト \17,600

カラー：（Bizベスト）ブラック/ダークネイビー /（大人のBizベスト）ビターネイビー/ビターチャコール

サイズ：S/M/L/LL/3L

販売店舗：WWS公式ストア6店舗

（WWS Flagship Store新宿/WWSヤエチカ /WWSららテラス川口/WWSららぽーとEXPOCITY/WWS ディアモール大阪）

■WWS(ダブリューダブリューエス)とは

WWSは、2018年3月から機能性とファッション性を両立させた“スーツに見える作業着”を筆頭に、作業からデスクワーク、さらにプライベートまで、シーン問わず着用できる高機能かつシンプルなデザインを追求したボーダレスウェアを販売しています。独自開発の新素材「ultimex」を用い、ストレッチ、速乾・撥水、水洗い可、イージーケアなどの高機能性を実現。現在の累計販売着数は40万着を突破しています(2025年8月時点)。

■会社概要

会社名 株式会社オアシスライフスタイルグループ

代表者 関谷有三

所在地 東京都千代田区麹町3丁目5-17 晴花ビル3F

WWS公式オンラインストア：https://www.workwearsuit.com