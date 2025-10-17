MarkeZine、初のマーケティングアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」開催！
株式会社翔泳社（本社：東京都新宿区舟町5、代表取締役社長：臼井かおる）の運営するマーケティング専門メディア「MarkeZine（マーケジン）」は、マーケティングのアワード「BEST OF MARKETING AWARD 2026」を開催します。
■特設サイト：https://markezine.jp/mkaward
挑戦を恐れない、すべてのマーケターへ。ただいま取り組みを募集中！
2026年に20周年を迎えるMarkeZineは、「マーケティングで未来を切り開く」をコンセプトに、業界の変革をリードする皆様と共に歩んでまいりました。この度、個々の成功事例を業界のナレッジとして「蓄積」し、次なる挑戦を「生み出す」という一歩先の役割を担うため、初めての試みとして「BEST OF MARKETING AWARD 2026」を新設します。
本アワードは、“マーケティングで未来を切り開く”マーケターのみなさんの挑戦を称え、業界全体でその英知を共通しあう場です。受賞企業には、2026年3月3～4日開催のマーケティングカンファレンス「MarkeZine Day 2026 Spring」で取り組みを講演いただきます！
本アワードでは以下6つの部門を設け、それぞれ「部門賞」を表彰します。さらに、部門賞受賞者の中から「大賞」を決定いたします。
審査では、マーケティングの各領域で先進的な知見と実績をお持ちの以下6名に、本アワードの審査員を務めていただきます。
【BEST OF MARKETING AWARD 2026 募集部門・審査員】
・CX部門：テクノロジーを駆使したオンオフ統合の体験設計、エンタメ性を伴う施策など、顧客との接点における体験価値を高め、顧客ロイヤルティを向上させた取り組み
担当審査員：
株式会社ビービット 日本リージョン代表
藤井 保文氏
・データ＆テクノロジー ドリブン部門：AI、データ、ARなどの最新テクノロジーを戦略的に活用し、マーケティングの課題解決や新たな顧客体験の創造に貢献した取り組み
担当審査員：
株式会社電通デジタル CAIO 執行役員
山本 覚氏
・ソーシャル・インパクト部門：社会課題の解決やサステナビリティへの貢献、多様性の推進、複数企業団体との共創といった活動を通じて、社会にポジティブな影響を与えた取り組み
担当審査員：
株式会社みずほフィナンシャルグループ 執行役常務 グループCCuO 兼 グループCBO
秋田 夏実氏
・ブランディング部門：統合的なコミュニケーション戦略、または卓越したクリエイティブやキャンペーン施策を通じて、ブランドの認知度やイメージを大きく向上させた取り組み
担当審査員：
株式会社博報堂 執行役員／株式会社博報堂ケトル ファウンダー
嶋 浩一郎氏
・BtoB部門：リードジェネレーション、ナーチャリング、セールスエンゲージメントといったプロセス全体における創意工夫により、事業成長に貢献したBtoBマーケティングの取り組み
担当審査員：
NTTドコモビジネス株式会社 統合マーケティング部長 OPEN HUB for Smart World 代表
戸松 正剛氏
・グロース・イノベーション部門：新規事業の立ち上げ、新しいビジネスモデルの創出、企業や組織の変革といった活動を通じて、ビジネスの成長を飛躍的に加速させた取り組み
担当審査員：
株式会社サニーサイドアップ 代表取締役社長
リュウ シーチャウ氏
ぜひ、皆様の日々のお取り組みをご応募ください！マーケティング業界で広く活躍するNewスターが、ここから生まれることを願っております。
■開催概要
BEST OF MARKETING AWARD 2026
特設サイト：https://markezine.jp/mkaward
実施期間：2025年10月9日（木）～2025年11月13日（木）
発表時期：2026年1月13日（火）
応募条件：BtoC・BtoB問わず事業を展開している企業、またはその支援会社
選考フロー：一次審査は書類審査、二次審査は対面審査
応募要項：応募フォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjTtcgiDEg7uyUzi0rUhyoeNge4kznhfa3oYWsAUS_UHQ7qA/viewform)からご覧ください
応募事項：取り組みの期間、予算規模（任意）、取り組みの詳細（課題／戦略／革新性／目標設定と指標／成果／再現性／アピールポイント）、参考資料の提出（任意）
主催：翔泳社 MarkeZine編集部
問い合わせ先：mk-award@shoeisha.co.jp（BEST OF MARKETING AWARD 事務局）
■マーケティング専門メディアMarkeZine（マーケジン）
https://markezine.jp/
マーケティング専門メディア。2006年5月22日にサイト開設以降、デジタルを主軸とした広告／マーケティング領域をカバーする国内最大級のメディアへと成長。最新ニュース／業界スペシャリストによる寄稿、業界キーパーソンや先進的なマーケティングに取り組む企業担当者・経営幹部へのインタビュー記事など、様々な切り口・視点のコンテンツを発信しています。