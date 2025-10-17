【 山梨県 × eiicon 】山梨県立スタートアップ支援センター「CINOVA YAMANASHI（チノバ ヤマナシ）」11月5日（水）開業！開業を記念したオープニングイベントの参加者を募集します。

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都文京区後楽、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、2025年11月5日（水）に開業する「山梨県立スタートアップ支援センター（CINOVA YAMANASHI：チノバ ヤマナシ、以下「CINOVA YAMANASHI」）」当日に開業を記念したオープニングイベントの開催、ならびに同イベントの参加者募集を開始したことをお知らせします。

https://forms.gle/A9EJuKVNFbDxkDBg8

eiiconは、山梨県より「スタートアップ支援センター開設準備事業業務」の運営を受託。また開業日以降の「スタートアップ支援センター運営業務」につきましても、地元山梨県を中心にモバイル、ICT、観光、教育事業を展開する株式会社フォネット（本社所在地：山梨県甲府市、代表取締役：清水 栄一）とパートナーを組み、コンソーシアムにて推進してまいります。

2023年度以降現在3期めの運営を行っている山梨県内企業と全国のスタートアップ企業による共創ビジネス創出プログラム『STARTUP YAMANASHI OPEN INNOVATION PROGRAM』とともに、本事業を通じた山梨県内のスタートアップ支援、新規事業誕生支援を継続してまいります。

山梨県立スタートアップ支援センター「CINOVA Yamanashi（チノバ ヤマナシ）」。11月5日（水）開業を記念したオープニングイベントを開催します。

□山梨県立スタートアップ支援センター（CINOVA YAMANASHI：チノバ ヤマナシ）

「CINOVA YAMANASHI」は、山梨県内外のスタートアップ、企業、自治体、大学、金融機関など、多様なプレイヤーが集い、共に考え、知恵を掛け合わせながら新たな価値創出を目指す施設です。

単にスタートアップを事業的に支援するだけでなく、山梨県の人や情報、同じ志を持った起業家が集まり、山梨県内で事業を展開していく上で必要不可欠なローカルネットワークのハブとなることを目指し、拠点に付随するコミュニティを形成します。

また施設内には、コワーキングスペース、イベントスペース、カフェ、配信ブース、シェアキッチン、ものづくりスペース、個室オフィスなど、多様な用途に応じた環境を整備。

単なる起業支援拠点ではなく、地域とスタートアップが交わるコミュニティの形成を目指します。

※「CINOVA」：“[C]ENTER OF [I]N[NOVA]TION YAMANASHI”の略称

「知の場」という意味も込めています。

また多様な人が出会い、対話や共創を通じて知恵や情報が交わり、新たな産業やスタートアップの

“新星（NOVA）”が生まれることを期待しています。

□「CINOVA YAMANASHI」施設概要

山梨県立スタートアップ支援センター（CINOVA YAMANASHI）

〒400-0811 山梨県甲府市川田町 517（山梨県立青少年センター旧本館1～5Fを改修）

JR中央線「石和温泉駅」より山梨交通バス98系統「山梨県青少年センター」バス停下車（所要時間：約6～20分） 下車後徒歩約1分。徒歩のみの場合は約15～17分。

JR中央線「甲府駅」南口より山梨交通バス90・98系統「山梨県青少年センター」バス停下車（所要時間：約20分） 下車後徒歩約3分

※駐車場あり

多様な用途に応じた環境を整備：

コワーキングスペース、イベントスペース、カフェ、配信ブース、シェアキッチン、ものづくりスペース、個室オフィスなど。

□「CINOVA YAMANASHI オープニングイベント」を11月5日（水）に開催します。

オープニングイベントの参加者募集を開始しました。

どなたでもご参加いただけます。CINOVAにご興味のある皆様のご参加をお待ちしております！

「CINOVA YAMANASHI オープニングイベント」

2025年11月5日（水）10:30～15:00（予定）

会場：CINOVA YAMANASHI（山梨県甲府市川田町517）

内容（予定）：

・山梨県知事・山梨県議会議長による開業挨拶

・CINOVA施設紹介・トークセッション

・個室オフィス入居スタートアップピッチ・ネットワーキング ほか

参加申込（Googleフォーム）：https://forms.gle/A9EJuKVNFbDxkDBg8

□そのほか、今後のイベント予定

「ニュービジネスフェスやまなし2025」

2025年11月22日（土）10:00～18:00（予定）

会場：CINOVA YAMANASHI（山梨県甲府市川田町517）

内容（予定）：

・山梨ニュービジネスコンテスト（スタートアップピッチ）

・Youはここで何をする？（学生のビジネスアイデア発表）

・ネットワーキング ほか

参加申込（Googleフォーム）： https://forms.gle/qRjXU9gMiWEyACFj7

※CINOVA YAMANASHIに関する最新の情報は

CINOVA公式SNS（Facebook、YouTube）等で随時お知らせします。

□CINOVA公式SNS

Facebook： https://www.facebook.com/cinovayamanashi/

YouTube： https://www.youtube.com/channel/UC8cGDMh019xT-eZbuRp2Vug

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

本社所在地：東京都文京区後楽2-2-23 住友不動産飯田橋ビル2号館 3F

東海支社（STATION Ai内）： 愛知県名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

静岡拠点（FUSE内）： 静岡県浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館 B1F

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

沖縄拠点（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央1-7-8

沖縄拠点（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町18-4

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」の運営

新規事業創出コンサルティングサービス、オープンイノベーションに関するプロモーション支援、 イベント企画・支援サービスの提供 など

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせた事業創出支援とOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数35,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。

https://auba.eiicon.net/

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

