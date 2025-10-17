見た目はチェア、座ればソファ。デザインで人気のダイニングチェアのポケットコイル入りが登場

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2025年9月中旬からニトリネットにて販売を開始したNコレクションシリーズのダイニングチェア「C-011」をご紹介いたします。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110100015403/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110100015403/)

体を包み込む曲線とデザインが人気の曲木加工を採用した「Nコレクション」ダイニングチェア「C-01」が、長時間座っても疲れにくいポケットコイル座面仕様で「C-011」として新登場しました。

近年、ダイニングスペースは食事の場としてだけでなく、趣味の時間を楽しんだり、来客をもてなしたり、家族とのコミュニケーションの場としても活用されることが増えています。

こうしたライフスタイルの変化に合わせ、長時間座っても疲れにくいダイニングチェアを開発しました。

この商品は、ビーチ無垢材（集成材）を使用した天然木のフレームと、やわらかく体を包み込む美しい曲木デザインが特長です。座面には体圧分散性に優れたポケットコイルを採用し、長時間の使用でもまるでソファのように快適な座り心地を実現しています。

さらに、座面の張り地には（株）ニトリ・帝人フロンティア（株）・日華化学（株）の3社共同開発による高機能素材を使用。帝人フロンティア（株）の技術により、抗ピリング加工・抗スナッグ加工・防汚加工を施し、毛玉や糸の飛び出し、汚れが付きにくく落としやすいという特長を備えています。

ペットの爪による引っかきにも強い耐久性の高い生地「N-Shield Fabric」を採用しており、一般的な織物生地と比べて安心してお使いいただけます。

※1 引っかきキズを完全に防ぐものではありません。一般的な生地に比べ、耐久性の高い生地です。

※2 この製品は、水性・油性の汚れを対象としており、汚れのすべてに対する効果はありません。

防汚加工は汚れを完全に防いだり、完全に落とせるものではありません。また、洗濯を繰り返すことにより、効果が徐々に低下します。

新しいダイニングチェアで、食事の時間を快適に過ごしませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格はすべて税込表記

【商品名】ソファのような座り心地のポケットコイルダイニングチェア(Nコレクション C-011)

【価格】25,000円

【サイズ（約）】幅51×奥行50.5×高さ70.9cm

【カラー】ナチュラル/ベージュ、ミドルブラウン/ブラウン、ブラック/ミドルグレー

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2110100015403/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。