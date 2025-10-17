【Pontaパス会員】の映画サービス 2025年10月のラインナップ - 今月公開のおトク鑑賞作品は『夏の終わりのクラシック』『あの時、愛を伝えられなかった僕の、3つの“もしも”の世界』の2作品！

KDDI株式会社

KDDIは、約1,500万人が利用しているおトクな有料サブスクリプションサービス「Pontaパス」（月額548円）の会員限定施策として、映画がおトクに楽しく鑑賞できる「推しトク映画」「シアター割」などを提供しています。

2025年10月に使える映画サービスを紹介します。

※2025年7月4日より、Pontaパス会員サービスの「auシネマ割」「auウェンズデイ」は「シアター割」へ名称を変更いたしました。利用条件等、サービス内容に変更はございません。

特設サイト：https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)

■【推しトク映画】映画が土日平日いつでも1,100円

対象の作品が土日平日いつでも1,100円でご鑑賞いただけます。

- 対象劇場：全国のTOHOシネマズ / ローソン・ユナイテッドシネマ グループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ /キノシネマ- 料金：一般・大学生1,100円、高校生以下900円※別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。- 対象：Pontaパス会員ご本人さま＋同伴者1名分まで割引サービスがご利用いただけます。- 利用条件：会員ならいつでも、公開期間中何度でも対象の映画が割引となります。- 事前購入：各劇場の事前購入時にクーポンコードを入力する事でご利用いただけます。事前購入が可能なタイミングは劇場により異なりますので、各劇場のホームページをご確認ください。- 利用方法：「推しトク映画」クーポンサイトより“クーポンコード”をダウンロードの上、ご利用ください。- 「推しトク映画」クーポンサイト：http://kddi-l.jp/uQb

●今月公開の映画 ※作品によってご利用いただける劇場が異なります

夏の終わりのクラシック(https://entm.auone.jp/eigawari/natsunoowari/)

映画公開日｜10月3日(金)

あの時、愛を伝えられなかった僕の、3つの“もしも”の世界(https://entm.auone.jp/eigawari/anotokiaiwo/)

映画公開日｜10月31日(金)

クーポンの発行開始は10/28(火)0:00から

●公開中の映画 ※作品によってご利用いただける劇場が異なります

カラダ探し THE LAST NIGHT(https://entm.auone.jp/eigawari/karadasagashi2/)

映画公開日｜9月5日(金)

あなたが眠る間(http://kddi-l.jp/xwe)

映画公開日｜9月5日(金)

君の声を聴かせて(https://entm.auone.jp/eigawari/kimikoe/)

映画公開日｜9月26日(金)

●これからのラインナップ ※作品によってご利用いただける劇場が異なります

ブルーボーイ事件(https://entm.auone.jp/eigawari/blueboy/)

映画公開日｜11月14日（金）

クーポンの発行開始は11/11(火)0:00から

ナイトフラワー(https://entm.auone.jp/eigawari/nightflower/)

映画公開日｜11月28日(金)

クーポンの発行開始は11/25(火)0:00から

■【シアター割】土日祝日もOK！毎日おトク！

対象劇場：松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ ローソン・ユナイテッドシネマグループ /テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / フォーラムシネマネットワーク / キノシネマ

いつでも鑑賞料金1,400円（大人・大学生の場合） ※詳細はHPをご参照下さい

URL：https://kddi-l.jp/RTs(https://kddi-l.jp/RTs)

■【auマンデイ】<月曜日限定でおトク！>

対象劇場：TOHOシネマズ

毎週月曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）※詳細はHPをご参照下さい

URL：https://kddi-l.jp/Tl0(https://kddi-l.jp/Tl0)

■【シアター割】<水曜日限定でおトク！>

対象劇場：OSシネマズ

毎週水曜日は鑑賞料金1,100円（大人・大学生の場合）

★OSシネマズ 「シアター割」1周年キャンペーン★

2025年10月1日～2026年3月31日までの期間限定で、曜日を問わずレイトショーも1,100円で鑑賞いただけます。また、レイトショーをご鑑賞の方は、ソフトドリンクMサイズやビールを半額でご購入いただけます。

URL: http://kddi-l.jp/npE

★Pontaパス初回加入サービス★

下記サイトより、Pontaパスに初めてご加入いただいた方に、500円で映画鑑賞できるクーポンをプレゼント！

URL：http://kddi-l.jp/04x

対象劇場：TOHOシネマズ /松竹マルチプレックスシアターズ（ピカデリー・MOVIX）/ローソン・ユナイテッドシネマ グループ/テアトルシネマグループ / コロナシネマワールド / OSシネマズ / フォーラムシネマネットワーク

※クーポンはおひとり様1回限りご利用いただけます。

※特別料金の上映にはご利用になれません。別途、追加料金が必要な特殊上映や特別席がございます。

※その他詳細は、HPをご参照下さい。https://entm.auone.jp/(https://entm.auone.jp/)

■「Pontaパス」とは

おトクなクーポンをはじめ、エンタメデジタルコンテンツやスマホのあんしんサポートが受けられるなど、様々な会員限定のサービスを提供する月額制のサブスクリプションサービスです。

詳細はこちら（ https://prcp.pass.auone.jp/main/ ）を参照ください。