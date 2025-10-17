【ルイ・ヴィトン】アンバサダー エマ・ストーンとホヨンが登場する最新レザーグッズ・キャンペーンが発表

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンが、メゾンのアンバサダー エマ・ストーンとホヨンを起用した、新しいレザーグッズ・キャンペーンを発表。ウィメンズ・コレクションのアーティスティック・ディレクター ニコラ・ジェスキエールが手掛けた2025秋冬コレクションから、アイコニックなバッグ「カプシーヌ」と「サイドトランク」を紹介するビジュアルは、写真家のイーサン・ジェームス・グリーンが撮影。背景にはオスマン様式の建物の外観が繊細に描かれ、パリの比類なき建築と特有な雰囲気を想起させます。

夢と現実が交差する魅惑的な世界へと誘うビジュアルでは、1つ1つのバッグが、光の都パリを彩る欠かせない要素となっています。

モダンで個性溢れるエレガンスをタイムレスに体現するエマ・ストーンが手にするのは、柔らかな質感と構築的なシルエットを温かみのあるコニャックカラーで表現したアイコニックな「カプシーヌ」。「サイドトランク」を軽やかに持つ姿からは、自由奔放な一面も垣間見えます。一方、トープのグレインレザーとモノグラム・キャンバスの「サイドトランク」と、しなやかな「カプシーヌスープル GM」を際立たせるのは、ホヨン。彼女の印象的な魅力と力強いスタイルが、アイコニックなデザインに新鮮なエネルギーを吹き込みます。

アカデミー賞受賞女優のエマ・ストーンは、インディペンデント映画から世界的に評価の高い作品まで、幅広く演技力を発揮しており、代表作には『ラ・ラ・ランド』、『女王陛下のお気に入り』、『哀れなるものたち』などがあります。また、『イカゲーム』で世界的な現象を巻き起こし一躍時の人となったホヨンは、韓国を代表するモデルの1人としてのルーツを活かし、力強い演技と国際的なファッションアイコンとしての存在感でも瞬く間に脚光を浴びました。

本キャンペーンは、各種メディアにおいて10月より展開中です。

PHOTO CREDIT : LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。