製作50周年を記念して初の4K UHD化！第48回アカデミー賞(R)4部門受賞！『バリー リンドン』4K UHD+ブルーレイセット 12/24(水)発売決定！

株式会社ハピネット詳細はこちら :https://lnk.to/BARRYLYNDON

●第48回アカデミー賞(R)(1976年)において、作品賞をはじめ7部門にノミネートされ、撮影、衣装デザイン、美術、歌曲・編曲の4部門を受賞。第33回ゴールデングローブ賞(R)(1975年)では2部門にノミネートされた。

●キューブリック監督は、18世紀の絵画からインスピレーションを得て、衣装やセットは18世紀のデザインに忠実に再現された。撮影レンズは室内、室外の自然な光を再現できるように開発され、栄枯盛衰を鮮やかなフィルムによみがえらせた今までにない作品が誕生した。

●製作50周年を記念して初の4K UHD化！

『バリー リンドン』商品情報

【発売日】

2025年12月24日(水)

【価格】

4K UHD＋ブルーレイセット

7,590円(税込)

【ブルーレイ映像特典】

●オリジナル劇場予告編

※商品の仕様は変更になる場合がございます。

※ブルーレイ本編ディスクは、既発売『バリー リンドン』と同じです。

『バリー リンドン』作品情報

【キャスト】

バリー・リンドン：ライアン・オニール

レディー・リンドン：マリサ・ベレンソン

シュバリエ：パトリック・マギー

ポツドルフ大尉：ハーディ・クリューガー

【スタッフ】

監督/製作/脚本：スタンリー・キューブリック

製作総指揮：ヤン・ハーラン

音楽：レナード・ローゼンマン

原作：ウィリアム・メークピース・サッカレー

日本語版制作スタッフ

字幕翻訳：高瀬鎮夫

【ストーリー】

時は18世紀。しがないアイルランドの若者は、どうすれば英国貴族に仲間入りできるのか？ バリー・リンドン（ライアン・オニール）は心に誓う。たとえどんな手を使っても、絶対に成り上がってみせる！

権利元：ワーナー ブラザース ジャパン合同会社

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

(C) 1975/Renewed (C) 2003 Warner Bros. Entertainment Inc. All rights reserved.