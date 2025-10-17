あの感動を永遠に──。アカデミー賞(R)堂々5部門に輝く、ミュージカル映画の最高峰が待望の初4K UHD化！『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版』2026年1月21日（水）発売！

製作60周年を記念して、特別劇場公開も決定！初の4K デジタル リマスターでスクリーンに蘇る！

株式会社ハピネット

2025年11月21日（金）より、TOHOシネマズ日比谷ほか（配給：カルチャヴィル合同会社）

ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社（東京都港区）は、1965年に公開され、アカデミー賞(R)5部門を受賞したミュージカル映画の最高峰『サウンド・オブ・ミュージック』が2025年で製作60周年を迎えたことを記念し、2026年1月21日（水）に『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット』を発売いたします！さらに、11月21日（金）より特別劇場公開も決定いたしました。

『サウンド・オブ・ミュージック』は、モーツァルト生誕の地、世界的に名高い音楽祭の開催地としても知られる美しいアルプスの街オーストリア・ザルツブルクを舞台に、歌を愛する修道女見習いのマリアが、歌うことを禁じられたトラップ一家の子供たちの家庭教師となり、歌を通して家族の絆を深めていく物語。この度発売するのは、ディズニーの修復チームが総力を挙げて挑んだ史上最高の映像とサウンドが収録された＜製作60周年記念版＞で、マリアが歌い継ぐ「ドレミの歌」、「私のお気に入り」、「エーデルワイス」などの永遠の名曲を、迫力のドルビーアトモスで楽しむことができます。さらに、オリジナル版に加え、日本語吹替版３種の＜シング・アロング＞も収めた永久保存版です！数々の傑作ミュージカルを生んだ天才作詞・作曲家コンビ、リチャード・ロジャース&オスカー・ハマースタインの記念すべき最後の作品でもあり、世代を問わず何度でも観て歌って楽しめる、まさに永遠の名作が最高のクオリティで登場します！

美しいオーストリア・アルプスの大自然に楽しい歌声がこだまするミュージカル映画の最高峰が、製作60周年を記念して、4K Ultra HDで甦る『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版 ４Ｋ ＵＨＤ ＋ ブルーレイ セット』を、この機会にぜひお楽しみください！

■STORY

1938年オーストリア、ザルツブルク。歌を愛する修道女見習いのマリアは、トラップ家の７人の子供たちの家庭教師となる。軍隊式の規律で守られた厳格な家庭に戸惑うマリア。だが持ち前の明るさと歌で、子供たちの心を開いていく。再び明るい笑顔が戻ったトラップ一家。だが、ナチス台頭に揺れる時代の波が一家にも襲いかかる――。

■STAFF&CAST

＜スタッフ＞

監督・製作：ロバート・ワイズ

脚色：アーネスト・レーマン

作曲：リチャード・ロジャース

作詞：オスカー・ハマースタインII世

＜キャスト＞( )内は日本版声優

( 50周年記念版・40周年記念版・VHS/DVD版 )

マリア：ジュリー・アンドリュース（平原綾香・島田歌穂・武藤礼子）

フォン・トラップ大佐：クリストファー・プラマー（石丸幹二・布施明・金内吉男）

リーズル：シャーミアン・カー（日笠陽子・華原朋美・玉川砂記子）

マックス：リチャード・ヘイドン（坂部文昭・坂部文昭・永井一郎）

■商品データ＜発売日：2026年1月21日（水）＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/31422/table/2419_1_e166bbe76242d7bc9d4452704972bd27.jpg?v=202510180625 ]