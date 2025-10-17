【話題沸騰】日本初のマーモット専門アニマルカフェ「マーモット村」、2号店が大阪に2025年11月グランドオープン

マーモット株式会社

マーモット株式会社（本社：東京都中野区、代表取締役：今井英莉）は、2025年11月7日（金）、西日本初のマーモット専門アニマルカフェ「マーモット村」2号店を大阪府守口市にグランドオープンいたします。

今年5月にオープンしたマーモット村東京店では、予約開始から24時間で5,000名超の予約が殺到し、SNSでは累計約5,000万ビューを獲得。単なる癒しの場にとどまらず、海外で不適切な環境で育ったマーモットの保護やマーモットへの適切な医療を提供する活動拠点として注目を集めてきました。今回誕生する大阪店は、日光と温度管理に最適な環境が整った守口の地。まさに「マーモットを守る入口」として、関西の皆さまに新しい出会いを届けます。

マーモットとは？その魅力

仲良くお休み中のヒマラヤマーモットむちむちボディ

寒さに備えて脂肪をためこんだ、ずっしり“むちむち”の体つき。思わず抱きしめたくなる愛らしさが、多くの人を虜にしています。

まるで小さなおじさん

貫禄ある表情や渋みすら漂う顔立ちが「まるでおじさんみたい」と話題に。可愛さとユーモアが同居した存在感は、見る人を笑顔にさせます。

二足歩行のユーモラスさ

まるで人間のように立ち上がり、周囲を見渡す姿は“おじさんの見回り”のよう。ユーモラスでSNSでも大人気の仕草です。

仲間と生きる社会性

群れで生活し、危険が迫ると大きな鳴き声で仲間に知らせ合うマーモット。仲間同士でじゃれ合ったり毛づくろいする姿は、見ているだけで心温まります。

日向ぼっこする癒し

日差しを浴びながらリラックスする姿や、気持ちよさそうに毛づくろいする光景は“癒しの象徴”。その姿を一度見れば、時間を忘れてしまうほどです。

＜マーモットを見たSNSでのコメント＞

・「直立し、両手で食事をする様子が人間みたい」

・「むちむち、もふもふ、ふわふわで、ぬいぐるみのような見た目が可愛い」

・「どこか人間らしさが感じられる仕草は、中に人間が入っているみたい。小さなおじさんみたい」

・「マーモットの独特なケンカは、相撲やレスリングみたい。こんな平和なケンカ見たことない」

予約受付情報

受付開始日時：2025年10月17日（金）19:00

予約対象期間：2025年11月7日（金）～2026年5月末日まで

営業時間：10:00～18:00（12:00～13:00はマーモット休憩時間）

定員制：事前予約必須、各月に不定休メンテナンス日あり

予約方法：公式サイト内「大阪店予約ページ」から受付

プレオープン情報

開催日程：2025年11月1日（土）～4日（火）

開催時間：各日10:00～16:00（12:00～13:00はマーモット休憩時間）

対象：メディア関係者、インフルエンサー、特別招待者、一般来場者（事前予約制）

申込方法：公式ホームページ（https://mamomura.com/pages/contact）よりお問い合わせください。

備考：取材対応については、プレオープン日以外でも個別調整が可能ですので、ご希望の場合は広報担当までご相談ください。

マーモット村の特徴

飼育環境

マーモットの飼育環境には、「食事」、「温度」、「スペース」、「日光」の４つの飼育環境が不可欠です。店内は、マーモット好きなら誰もが知る「ドクターマーモット」氏が監修するマーモットファーストな環境。同氏は、「世界中のマーモットを幸せにすること」を目的に活動するマーモット系インフルエンサー。これまでのマーモットの飼育経験や知見を活かして設計されたマーモット専用空間です。

事前予約制

適切な温度管理、マーモットの体調管理のため、定員制の「事前予約制」を導入しています。

マーモットに配慮した環境管理のため、原則として、当日のご入場はいただけません。

保護活動・適切な医療

劣悪な環境で飼育されているマーモットの保護を行うほか、日本で安全に暮らせる場を提供する。中国などでの違法ブリーダーを現地行政に通報し、マーモットの保全活動にも取り組んでいます。また、動物病院と提携し、ケガや障害を負ったマーモットに、獣医師・専門スタッフが適切な治療を実施しています。

安心の専門スタッフが在籍

動物看護師、看護師、保健師が在籍。徹底したマーモット健康管理のほか、生態研究にも努めています。

おやつあげ体験

マーモットの体調が第一のため、直接的なふれあいは行っていませんが、おやつあげ体験を通して、マーモットと安心して触れ合える機会を提供。もぐもぐと食べる愛らしい姿を間近で見られます。

癒しと啓発

SNSや来場体験を通じて、可愛さだけでなく命の尊さを広く発信しています。

【大阪店の特徴】

マーモット村大阪店外観西日本初のマーモット拠点

東京店のノウハウを活かし、関西にマーモットの魅力を広める新拠点。

世界初、3種類のマーモット常設展示

ヒマラヤマーモット、ボバクマーモット、ウッドチャックを展示予定。（当日のマーモットの体調によって異なる場合があります）

動物福祉に配慮した環境

2面全面ガラスで日光を確保しており、マーモットの体調に合わせた日光管理を実施。20～25℃の温度調整を常時行う。マーモット本来の姿をのびのび観察可能。

アクセス良好

・住所：大阪府守口市浜町2-1-21 2F マーモット村大阪店

・大阪メトロ「守口駅」徒歩5分

・京阪「守口市駅」徒歩8分

限定グッズ展開

芸能人も多数愛用の人気グッズ「虚無マーモットTシャツ」に加え、大阪店限定アイテムも展開予定。

代表取締役 今井英莉 コメント

東京で誕生したマーモット村が、皆さまのご支援で西日本に広がることを嬉しく思います。守口はマーモットにとって最適な環境条件が揃った運命の場所。ここを「マーモットを守る入口」として、多くの方にマーモットと出会っていただけることを楽しみにしています。

監修者 ドクターマーモット コメント

マーモットは日光と温度管理が何より大切です。大阪店ではより徹底した環境づくりで、自由気ままにくつろぐ姿をご覧いただけます。彼らを「可愛い動物」としてだけでなく、「命ある存在」として伝えることが使命だと思っています。私が辛いときにマーモットに助けられたように、多くの方に心の癒やしを感じていただき、マーモットの生態や現状を知っていただけることを願っています。

「日本初のマーモット写真集『マーモットのまもち』について」

監修者「ドクターマーモット」の著書、写真集「マーモットのまもち」を、マーモット村大阪店、マーモット村東京店にて販売します。

・発売日：2025年10月22日（水）

・出版社：パイ インターナショナル

・内容：ドクターマーモットの家族「まもち」を中心に、マーモットたちの愛らしい日常や表情を収めた日本初のマーモット写真集。

・販売場所：全国書店・オンライン書店に加え、マーモット村大阪店でも発売日以降に店頭販売予定。

会社概要

表紙

会社名：マーモット株式会社

所在地：東京都中野区野方4-46-10

代表取締役：今井英莉

事業内容：マーモットカフェ運営、保護・啓発活動、グッズ企画・販売