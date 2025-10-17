PORTERS自社セミナー「応募→面談設定を5分以内に！面談実施数を最大化するATS『SAISOKU』活用セミナー」を開催

ポーターズ株式会社

人材ビジネス向けマッチングシステムを提供するポーターズ株式会社（東京証券取引所グロース. 証券コード5126、東京都港区、代表 西森 康二）は、「応募→面談設定を5分以内に！面談実施数を最大化するATS『SAISOKU』活用セミナー(https://lp.porters.jp/seminar_251104?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1020)」と題した無料セミナーを2025年11月4日（火）12:00～オンラインで開催いたします。

イベント概要

派遣企業が事業成長を実現する上では、優秀な候補者を効率的に集め、稼働率を最大化させることが重要です。そしてそれには、応募から面談設定までの時間を短縮し、競合他社よりもいかに早く求職者にアプローチするかが求めらます。

そこで今回は、応募から面談設定までを自動で行うATSサービス「SAISOKU」について解説。本サービスが持つ3つの特長や導入により見込める具体的な成果を、実際にリードタイムを1/3にまで短縮させたtype IT派遣の事例などを交えながらご紹介します。

セミナーお申込みはこちら :https://lp.porters.jp/seminar_251104?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1020

★こんな人におすすめ★

・応募はあるものの、それを面談に繋げられず機会損失が生じていると感じている方

・複数の媒体からの求職者データを手入力しており、応募～面談設定に工数がかかると感じている方

開催概要

◆セミナータイトル：応募→面談設定を5分以内に！面談実施20最大化するATS『SAISOKU』活用セミナー(https://lp.porters.jp/seminar_251104?utm_source=PR&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_PR1020)

◆日 程：2025年11月4日（火）

◆時 間：12:00～12:40（11:50開場）

◆参加費用：無料

◆会 場：Zoom

◆定 員：制限なし

ポーターズ株式会社について

■社名 ：ポーターズ株式会社 https://www.porters.jp/

■所在地 ：東京都港区赤坂 8-5-34 TODA BUILDING 青山3階

■代表者 ：代表取締役 西森 康二

■事業内容 ：『テクノロジーで世界の雇用にもっとも貢献する』をビジョンに、人材ビジネス向けのクラウドサービス『PORTERS』を日本国内・海外に向けて開発・提供。海外12ヶ国を含む人材紹介・派遣会社を中心に2,200社を超える導入実績。人材戦略支援マガジン「PORTERS MAGAZINE」の発行・運営。

