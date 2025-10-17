会社員という働き方に、息苦しさを感じているあなたへ。株式会社ノエルが、未経験から月収100万円のサブスク収入を目指せる観葉植物レンタルFC『ノエルグリーン』の加盟募集を開始

株式会社ノエル

外構・エクステリア事業を手掛ける株式会社ノエル（愛知県一宮市、代表取締役：三輪禎希）は、法人向け観葉植物レンタル『ノエルグリーン』のフランチャイズ（FC）加盟店の募集を開始します。特別なスキルや営業経験がなくても、本部の手厚いサポートの下で事業を開始できるのが特長です。会社員からの独立や新規事業を検討する個人・法人に向け、低リスクで始められ、サブスクリプションモデルによる安定収益を目指せる新しい働き方を提案します。

【「フリーランスになれば自由になれる」その幻想と現実】

ここ数年、働き方の多様化が叫ばれ、「独立」や「フリーランス」という言葉が特別なものではなくなりました。

会社という組織を離れ、自分の力で未来を切り拓く。

その自由で主体的な働き方に、多くの人が憧れを抱いています。

しかし、その光の裏には、厳しい現実という影が存在します。



5年前に意気揚々と独立した同僚は、今どこで何をしているだろうか。

SNSで見る華やかな成功者の裏で、数え切れないほど多くの挑戦者たちが、人知れず市場から姿を消していきます。

「結局、成功するのは一部の才能ある人間だけだ」

「フリーランスには成長がない、と誰かが言っていた」

独立したものの、結局は下請けの仕事に追われ、会社員時代よりも不安定で長時間労働を強いられる。

案件獲得の営業に疲弊し、孤独の中でモチベーションを失っていく。一体、成功する人と失敗する人を分けるものは何なのでしょうか。

特別なスキルか、潤沢な自己資金か、あるいは、卓越した営業力か。



もし、そのどれもが「不要」だとしたら。

もし、会社という組織に馴染めず、息苦しさを感じているごく普通の個人が、低リスクで、かつ再現性高く成功を目指せるビジネスモデルが存在するとしたら。

外構デザインのプロフェッショナル集団、株式会社ノエルが世に問う新フランチャイズ事業『ノエルグリーン』は、まさにその「もしも」を現実にするための、一つの明確な“答え”です。

【なぜ、このビジネスは「誰でも」始められるのか】

『ノエルグリーン』は、オフィスや店舗、マンションといった法人を対象とした、観葉植物のレンタルサービスです。その最大の特長は、顧客が抱える「植物を置きたいが、管理ができない」という普遍的な悩みを、「メンテナンスの完全代行」によって解決する点にあります。

この、社会的なニーズが高く、かつサブスクリプション（月額課金）モデルによる安定収益が期待できる事業を、今回ノエルはフランチャイズ・パッケージとして全国に展開します。

代表の三輪禎希は、このFCモデルの核心を「誰でもできること」だと断言します。

「私たちが展開するもう一つの柱である外構事業のフランチャイズは、どうしても建築やデザインに関する専門的な知識や経験が求められます。しかし、この『ノエルグリーン』は違います。はっきり言って、未経験者でも、誰でもできます。この事業を成功させるために本当に必要な要素は、たった一つ。『本気で取り組む』というマインドセットだけです」

なぜ、それほどまでに参入障壁が低いと言い切れるのか。

その理由は、ノエル本部が提供する、徹底的に仕組み化された事業パッケージにあります。

加盟者が最も不安に感じるであろう「集客」、すなわち営業活動。

ノエルグリーンでは、その手法として「テレアポ」を主軸に据え、その成功確率を最大化するための“武器”をすべて加盟者に提供します。

「私たちは、すでに効果が実証されたテレアポのトークスクリプトを完備しています。さらに、アプローチすべき企業のリストも本維が保有しており、それを共有することも可能です。実際に、私たちの直営店では営業経験ゼロの専属スタッフが、この仕組みを使ってすでに成果を上げています」

テレアポと聞くと、多くの人が精神的に辛いイメージを持つかもしれません。しかし、三輪はそのイメージを払拭します。

「テレアポに抵抗感があるのは、やったことがない人が抱く先入観であることがほとんどです。私たちが経営する別のテレアポ専門会社では、ごく普通のパートの主婦の方々が活躍しています。正しいやり方とスクリプトがあれば、思っているほど難しいものではありません。受付の方にサービスの概要を伝え、興味を持っていただければ担当者へ繋いでもらう。このシンプルな行動の積み重ねが、着実にビジネスを成長させていくのです」

特別な話術も、カリスマ的な営業力も必要ありません。

用意された地図とコンパスを手に、決められたルートを一歩一歩、誠実に進む。

その地道な努力を継続できるマインドさえあれば、誰にでも成功の扉は開かれているのです。

【競合の加盟金1,000万円に対し、ノエルはなぜ60万円なのか】

独立・開業における最大の壁は、多くの場合「初期投資」です。

有望なビジネスモデルがあったとしても、数百万円、時には一千万円を超える開業資金が用意できず、夢を諦めざるを得ない人は後を絶ちません。

三輪は『ノエルグリーン』の事業化にあたり、観葉植物レンタルのフランチャイズを展開する競合他社を徹底的に調査しました。

そこで見たのは、1,000万円という高額な加盟金を設定しているビジネスモデルでした。

「正直に言って、その内容を見たとき『これなら自分たちでもっとうまく、もっと安くできる』と感じました。そして、加盟してくださるパートナーに、もっと誠実な形で価値を提供できると確信したのです」

その確信を形にしたのが、『ノエルグリーン』の価格設定です。

加盟金は60万円程度、月々のロイヤリティも6万円プラス数パーセントを想定しています。

これは、業界の常識を覆すほどの、圧倒的な低価格設定です。

「私たちは、加盟金で大きく儲けようとは考えていません。それよりも、本気で人生を変えたいと願う挑戦者たちに、できるだけ低いリスクで、新しい一歩を踏み出すチャンスを提供したい。その想いが一番にあります。この金額であれば、多くの人が現実的な選択肢として検討できるはずです」

この低リスク・モデルは、単に加盟金の安さだけではありません。

観葉植物レンタルという事業自体が、大きな在庫を抱える必要がなく、固定費を低く抑えられるストック型のビジネスです。

三輪は、多くの独立が失敗する本質的な原因をこう分析します。

「独立してうまくいかなくなる根本的な原因は、突き詰めれば『固定費の管理』に行き着くことがほとんどです。身の丈に合わないオフィスを借りてしまったり、売上の見通しが立たないうちから人を雇いすぎてしまったり。ノエルグリーンの事業は、自宅を拠点に一人からでも始められます。まずは小さく始め、利益の積み上がりに合わせて着実に事業を拡大していく。この堅実なステップを踏めるビジネスモデルこそが、失敗の確率を最小限に抑えるのです」

【月収100万円の収入は、夢物語ではない】

では、この低リスクで始められるビジネスは、一体どれくらいの収益を生む可能性があるのでしょうか。



三輪が加盟者と共に目指す一つの目標値、それは「サブスクリプション収入だけで、月の利益100万円」という明確な数字です。

「もちろん、簡単な道のりではありません。しかし、これは決して夢物語ではない、現実的に達成可能な目標だと考えています。法人向けの観葉植物レンタルは、一軒あたりの契約で月に数万円の売上になるケースがほとんどです。この契約を、一件、また一件と着実に積み重ねていく。サブスクモデルの最大の強みは、一度契約いただければ、解約されない限り毎月安定した収益が生まれ続けることです。そして、その収益が雪だるま式に積み上がっていく。利益100万円という目標は、この積み上げの先にある、具体的な到達点なのです」

ノエル本部では、直営店における全ての活動をデータとして記録しています。

何件電話をして、何件のアポイントが取れたのか。

何件訪問して、成約率は何パーセントだったのか。

これらの生々しく、そして再現性の高いデータを、加盟者にはすべて開示する予定です。

机上の空論ではない、現実の行動に基づいた事業計画。これをご提供いたします。

【あなたを孤独にさせない、代表・三輪による直接サポート】

そして、このフランチャイズ・パッケージが持つ最大の価値は、仕組みやデータだけではありません。

それは、数々の事業をゼロから立ち上げ、今では大手企業の経営コンサルティングも手掛ける代表・三輪禎希自身の存在です。

三輪自身も、会社員として「うまくいかなかった」経験を持つ一人。

組織の中で感じた息苦しさから逃れるように独立し、決して平坦ではない道を歩みながら、事業を軌道に乗せてきた実践者です。

「私自身が独立してから様々な事業を立ち上げてきた経験があるので、どこでつまずきやすいのか、どういうステップを踏むと失敗するのか、というポイントを具体的にお伝えすることができます。人事労務のことであったり、社会保険のことであったり、フリーランスの方が曖昧にしがちな経営の基礎知識もしっかりとサポートします。加盟者は、単にノウハウを得るだけではありません。事業を運営する中で出てくるあらゆる悩みや課題を、いつでも相談できるメンターを手に入れることになるのです」

一人で悩み、孤独に戦う個人事業主ではない。成功体験を持つ先輩経営者と二人三脚で、課題を乗り越えていくパートナーへ。この安心感こそが、あなたの挑戦を成功へと導く、何よりの推進力となるでしょう。

【今、この一歩を踏み出すべき人へ】

『ノエルグリーン』のフランチャイズ募集は、まだ始まったばかりです。

だからこそ、今、このタイミングで手を挙げることには、計り知れない価値があります。

「最初の頃に加盟してくださった方には、当然、私たちもより手厚いサポートをすることになります。また、エリア制度を導入する予定なので、有望なエリアでいち早く事業を始める先行者利益も非常に大きいでしょう」

三輪は、どんな人にこのチャンスを掴んでほしいか、その想いを最後に語りました。



「本当に、会社という組織に息苦しさを感じている人に来てほしい。毎日の通勤電車や、人間関係にストレスを抱えながら、無理をして働き続けている人は、日本に本当にたくさんいると思います。そういう人たちが、自分の力で人生の舵を取り戻すための、一つのリアルな選択肢として、この『ノエルグリーン』を届けたいのです」

これは単なる金儲けの話ではありません。



自分の時間を、自分の人生を、自分の手に取り戻すための挑戦です。

もしあなたが、今の働き方に少しでも疑問を感じているのなら。



もしあなたが、一度きりの人生を、後悔なく生きたいと本気で願うのなら。



まずは一度、話を聞いてみることから始めてみてはいかがでしょうか。

特別なスキルは要りません。必要なのは、未来を変えたいと願う、あなたの熱い想いだけです。

FC加盟にご興味のある方は、以下HPのお問い合わせからご連絡をお待ちしております。

【外構に関するご相談・お問い合わせはこちら】

株式会社ノエルでは、全国の施主様からのご相談を随時受け付けております。ハウスメーカーとの打ち合わせでお悩みの方、適正な予算が知りたい方など、お気軽にご連絡ください。

【会社名：株式会社ノエル 会社概要】

会社名：株式会社ノエル

代表者名：三輪禎希

所在地：〒491-0922 愛知県一宮市大和町妙興寺坊ケ池18-1

HP：https://noel-garden.jp/

電話番号：0586-85-5764

メールアドレス：info@noel-garden.jp