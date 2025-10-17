レゲトン・スーパースター Daddy Yankee（ダディー・ヤンキー）、3年ぶりのニューアルバム『LAMENTO EN BAILE』をリリース

株式会社HYBE JAPAN- グローバルミュージックアイコンとしての地位を確立しているDaddy Yankeeが3年ぶりとなるニューアルバム『LAMENTO EN BAILE』をリリース- 韓国で撮影したミュージックビデオが話題の最新シングル「El Toque」も収録- 伝説的プロデューサー、セルジオ・ジョージとの再タッグが実現した楽曲も

HYBE LATIN AMERICAは、レゲトン界のスーパースターであり、グローバルミュージックアイコンとして不動の地位を築き、歌手、作詞家、さらにはプロデューサーとしても活躍するDaddy Yankee（ダディー・ヤンキー）による、3年ぶりとなるニューアルバム『LAMENTO EN BAILE』が、自身のレーベルDY Recordsより日本時間10月17日午前10時（EST：10月16日午後8時）にリリースされることをお知らせします。

人生で最も困難な時期の一つに録音された『LAMENTO EN BAILE』は、Daddy Yankee自身の個人的かつクリエイティブな再生を表現しています。本作で彼は、自身の内面的な葛藤をエネルギー溢れるリズムへと昇華させ、キャリア屈指の高揚感に満ちた一枚を完成させました。

Daddy Yankeeは、「『LAMENTO EN BAILE』で伝えたかったのは、人生のどんなに辛い時でも、音楽には癒しやインスピレーションを与え、祝福する力があるということです。すべての曲に僕の心からの物語を込めました。ファンの皆さんがこの音楽の旅を、僕と一緒に踊りながら感じてくれることを心から楽しみにしています。」と、コメントしています。

アルバムには、「Quien Es Dios」「Tan Invitao」「Gloria」「Toy Hermoso」「LEB」「Jezabel y Judas」などが収録されています。特に「Jezabel y Judas」は、かつて、ヒット曲「De Vuelta Pa' La Vuelta」や「Bonita」でタッグを組んだ伝説的プロデューサー、セルジオ・ジョージの手腕と、力強いストーリー性が光る楽曲です。また、アルバムの代表曲である「LEB」は「corazon（心）」を意味する言葉で、思考や内省、決断の中心を表しています。

「LEB」Cover Art

本作に先駆けて2025年7月にリリースされた先行シングル「Sonriele」は、Daddy Yankeeの、よりパーソナルな一面を明らかにし、自身の音楽的および個人的なルーツとの深いつながりを感じさせる楽曲となっています。

ニューアルバム『LAMENTO EN BAILE』と「El Toque」は、日本時間10月17日午前10時（EST：10月16日午後8時）に、全てのデジタルプラットフォームで配信が開始されます。DYの力強い新章をぜひご注目ください。

【アルバム『LAMENTO EN BAILE』視聴リンク】

https://lnk.to/lamentoenbaile

【HYBE LATIN AMERICA】

HYBE LATIN AMERICAは、ラテンアメリカの活気に満ちた声と多様な才能を世界の舞台で事業を拡大させることに専念しています。この地域の豊かな文化への深い敬意を基盤に、HYBE LATIN AMERICAは伝統的なリズムと最先端の芸術性を融合させ、革新と伝統が出会うダイナミックなプラットフォームを創造しています。

アーティストに創造的な自律性と最先端のリソースを提供することにコミットし、HYBE LATIN AMERICAは国境を越え、世界中のファンを団結させる協力的な環境を育んでいます。画期的な音楽、忘れられないライブ体験、そして意義深い文化交流を通じて、HYBE LATIN AMERICはラテン音楽のグローバルなアイデンティティを再定義し、地域の心を称えながら、エンターテインメントの未来を形作ることを目指しています。