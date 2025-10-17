株式会社ゲート×剣淵町が包括連携協定 現役アナウンサー社長率いる広報企業が自治体と初タッグ

株式会社ゲート

株式会社ゲート(本社：札幌市 代表取締役：国井 美佐)は、剣淵町(所在地：北海道上川郡剣淵町 町長：早坂 純夫)と包括連携協定を締結いたします。本協定は、同社が広報のプロの視点から町の魅力を再発見し、多面的に情報発信することで剣淵町のブランディングを図り、経済発展と地域活性化に尽力することを目的としています。同社が自治体との包括連携協定を結ぶのは初めてで、剣淵町にとっても広報・ブランディングの支援会社との包括連携協定は初です。

提携の目的

「絵本の里」として知られる剣淵町は、農業や子育て支援など多様な魅力を持つ一方で、町の資産や取

り組みが“当たり前”になりつつあり、その価値を再認識する機会が減少しています。こうした状況を受け、町は「広報ブランディングによる地方創生」を新たな柱に位置づけました。今回の包括連携協定によって、ゲートの広報・ブランディングのノウハウをフルに活かした形で町の魅力を町内外へ再発信し 「地域経済の発展」や「観光振興」 「移住・定住」の促進することを目的としています。

剣淵町の様子

包括連携協定締結式のご案内

日 時： 2025年10月21日(火) 16：00～

会 場： 剣淵町民センター２階 大会議室(上川郡剣淵町仲町37-1)

※人数把握のため、取材をご希望の方は事前に下記までご連絡をお願いいたします。

剣淵町長 早坂 純夫 氏コメント

広報視点の「 伝える力」で絵本のまちの魅力を次世代へ

剣淵町がこれまで育んできた「絵本の里」という文化を、次の世代につなぐためには「伝える力」が欠かせません。ゲートさんとの連携を通じて、町民一人ひとりが誇りを持てる「剣淵らしさ」を再発見し、それを町外・全国へ発信し、町のブランディング構築、経済発展を目指します。

株式会社ゲート 代表取締役社長 国井 美佐コメント

町の魅力を最適な方法で発信していきます

剣淵町の魅力をメディア目線で捉えることで、 より効果的な広報・ ブランディングが可能になります。メディア経験者、経営者、そして後継者としての視点から寄り添い、プレスリリースや動画 、パンフレ ット 、イベントなど、弊社独自の多面的な方法で 、剣淵町の魅力を発信し、地方創生の新モデルを創り上げます。

剣淵町長 早坂 純夫 氏

株式会社ゲート 国井 美佐

取材のお申し込み・お問い合わせ先

株式会社ゲート 郝川(すけがわ)

TEL： 011-300-7165

MAIL： j.sukegawa@gates.co.jp

【会社概要】

本社所在地：北海道札幌市中央区北四条西25丁目2番8号-502

設立：2013年1月

営業所数：2箇所(札幌本社、名古屋支社)

U R L： https://gates.co.jp/company/