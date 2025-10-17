こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
神田佐野文庫企画展 「西周と幕末洋学の転換」 開催
神田外語大学（千葉市美浜区／学長：宮内孝久）附属図書館は、2025年11月5日（水）から14日（金）にかけて、神田佐野文庫企画展「西周と幕末洋学の転換」を開催します。本展では、幕末の本格的な西洋研究機関・蕃書調所において、蘭学から英学への転換を最初に実践した西周の足跡を、神田佐野文庫に収められた貴重資料とともに紹介します。幕末から明治へと続く洋学の大きな変化を、資料を通じて考察します。また11月5日（水）には神田外語大学外国語学部教授・日本研究所所長の町田明広、本展示を監修した本学日本研究所客員教授・京都大学名誉教授の松田清、さらにグローバル・リベラルアーツ学部准教授の上野太祐によるシンポジウムを開催します。
■神田佐野文庫企画展「西周と幕末洋学の転換」 概要
・展示会
主 催
神田外語大学附属図書館
期 間
2025年11月5日(水)～14日(金) 10:00～16:00
※11月8日(土)、11月9日(日)は休館
※神田外語大学1号館2F 総務部にて入構手続きが必要です。
会 場
神田外語大学附属図書館 展示室(神田外語大学７号館1階/千葉県千葉市美浜区若葉１丁目４－１)
料金/入場料
無料
監 修
松田 清(神田外語大学 日本研究所客員教授、京都大学名誉教授)
問合せ
附属図書館 ℡ 043-273-1192
初日の11月5日（水）には日本研究所主催のシンポジウムを開催します。
本シンポジウムでは、西周の生涯や思想を通して幕末の洋学の展開を多角的に捉え、展示内容と連動した発表が行われます。
・シンポジウム
主催
神田外語大学 日本研究所
日時
2025年11月5日(水) 12:30～14:40
会場
神田外語大学4号館4-401
登壇者
町田 明広（外国語学部教授・日本研究所所長）
松田 清（日本研究所客員教授・京都大学名誉教授）
上野 太祐（グローバル・リベラルアーツ学部准教授）
プログラム
報告①「西周の生涯と和製漢語」町田 明広
報告②「蕃書調所における英学」松田 清
鼎談「西周と幕末洋学の転換」町田 明広・松田 清・上野 太祐
参加
無料・事前申込不要
問合せ
日本研究所 TEL 043-273-1389
■展示監修者 松田清による解説
明治時代の啓蒙思想家・哲学者として名高い西周（にし・あまね、1829∼1897）は、文久2年（1862）オランダ留学に出発。ライデン大学フィッセリング教授のもとで、政治学・経済学・法学および哲学を学び、ホフマン教授編『大学 和字旁訓』刊行に協力しました。慶応元年（1865）帰国後、開成所教授ついで徳川慶喜側近となり、フィッセリング口述の『万国公法』（国際法）を翻訳しました（のち明治元年刊）。
明治維新後、沼津兵学校初代校長を経て、新政府の陸軍省参謀局に属し、兵語辞典編纂、軍人勅諭起草などを手がけました。この間、『百一新論』（明治7年3月刊）において、「ヒロソヒー」の訳語「哲学」を創出し、論理学の入門書『致知啓蒙』を出版（明治７年７月）。また、『明六雑誌』において、「洋字をもって国語を書するの論」を発表するなど、啓蒙的論文を次々に発表しました。
西周助（明治２年に西周と改名）は津和野藩医の子に生まれ、４歳で父から『孝経』、６歳で祖父から四書（『大学』『論語』『孟子』『中庸』）の素読を受け、20歳で藩校養老館句読（儒学助教）となりました。嘉永６年（1853）、25歳の時、ペリー来航に際し、藩から江戸に派遣されましたが、オランダ語を学び兵書を読むために脱藩。安政2年(1855)、蘭学者手塚律蔵の塾に入り、蘭書『ヘンチーヤンチー』（問答体理科入門書）を読破。翌年、手塚の命により、アメリカ帰りの中浜万次郎から英語の発音を学び、手塚所蔵のホルトロップ『英蘭辞書』をたよりに英書を読みました。