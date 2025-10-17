こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【10月25日(土)】第2回「京たなりんく！ハロウィン工作教室」を開催 -同志社女子大学学生団体「まちづくり委員会」が京田辺市と協働し、イベントを企画・運営-
同志社女子大学（所在地：京都府京田辺市・京都市 学長：川崎 清史）の学生団体「まちづくり委員会」は、この度京田辺市教育委員会との共催により第２回「京たなりんく！ハロウィン工作教室」を開催します。本イベントは、京田辺市教育委員会と協働で行うもので、京田辺市内のコミュニティ活性化および大学と地域の交流・連携の推進、市内公民館の有効活用を目的としています。
第２回目となる今回はハロウィン工作教室としてランタンとカップ作りを行い、本学学生と子どもたちの交流を通して地域とのつながりを深めます。
■イベント詳細
【日 時】2025年10月25日(土) 14:00～16:00
【会 場】同志社山手南公民館 (京都府京田辺市同志社山手二丁目109番地）
【対 象】三山木小学校区にお住まいの小学生とその保護者、地域にお住まいの方(先着30名)
【プログラム】
同志社女子生と工作しよう
暗いところで光るランタン作り、おかしが入れられるかわいいカップ作り
■同志社女子大学まちづくり委員会について
https://www.dwc.doshisha.ac.jp/regional_general/region/dwc_machi
【問い合わせ先】
同志社⼥⼦⼤学 総務部総務課社会連携係
TEL:0774-65-8860
E-mail:somu-t@dwc.doshisha.ac.jp
■メディア関連の方へ
取材をご希望の方は、お手数ですが、下記お問い合わせまでご連絡をお願いいたします。
▼本件に関する問い合わせ先
同志社女子大学
広報課長 川添麻衣子
住所：京都府京田辺市興戸南鉾97-1
TEL：0774658631
メール：koho-t@dwc.doshisha.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/