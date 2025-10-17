レシートやスクショ提出を「必ず」にできる：クロワッサンが新機能を提供

株式会社on the bakery

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）が開発・提供するノーコードのマーケティングツール「クロワッサン」は、フォーム連携／リード取得フローに「ファイル提出の必須化」オプションを新搭載しました。

これにより、オンラインガチャの開始前、診断の開始時、診断結果の表示直前といった任意のタイミングで画像・ファイルのアップロードを完了しないと次に進めない設定が、ノーコードで簡単に行えます。内蔵フォームに加え、HubSpotフォームやZoom連携フォーム（API）とも組み合わせて利用可能です。

機能のポイント

- 必須化：レシート画像やスクリーンショットなどのファイル提出を必須に設定- 設置タイミング：１.ガチャ開始前 ２.診断開始時 ３.結果表示直前（いずれか／複数選択可）- 連携：クロワッサン内蔵フォーム、HubSpot、Zoom（API連携）に対応

例）「レシートをアップロードするとガチャが回せる」「スクショ提出で診断結果が解放される」

代表的な活用シーン

期待できる効果

使い方は3ステップ

- レシート応募キャンペーン：購入証跡の提出後にガチャ参加権を付与- SNS施策の証跡提出：フォロー／シェア／視聴の実施スクショ提出で特典や結果を解放- 各種証明の確認：学生証・参加証・領収書などの条件確認を経てキャンペーン参加- 不正・条件未達の抑止：提出物が必須のため、参加要件を満たしたユーザーに限定可能- 体験を崩さない導線：要求タイミングを体験設計に合わせて柔軟に配置- ノーコードで導入：項目追加とスイッチ操作だけ。既存フォーム運用にもすぐ馴染む- クロワッサンの作成画面で「ファイルアップロード」項目を追加し、「必須」に切り替え- 表示タイミングを選択（ガチャ開始前／診断開始時／結果表示直前）- 連携先（内蔵フォーム／HubSpot／Zoom 等）を選び、公開

※対応ファイル形式・容量上限、保存ポリシーなど詳細仕様はお問い合わせください。個人情報の取り扱いは各社ポリシーに準拠のうえ適切にご運用ください。

※記載の会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

提供開始

「クロワッサン」について

- 提供開始日：2025年10月14日（火）- 対象：クロワッサンをご利用の企業様（詳細・適用プランはお問い合わせください）

「クロワッサン」は、オンラインガチャ・診断・アンケートLPをノーコードで作成できるマーケティングツールです。集客からリード獲得、成果の最大化までをスピーディに支援します。

お問い合わせ・取材依頼

クロワッサンの詳細はこちらから :https://lp.croissant.buzz/

取材・機能相談・デモのご希望：satou@onthebakery.co.jp（株式会社on the bakery 広報）

公式サイト：https://www.onthebakery.co.jp/

お問い合わせフォーム：https://www.lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて



当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/