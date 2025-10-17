【マシンピラティススタジオ導入】レシオ倉敷店リニューアルOPEN

株式会社ケイアイリンクリニューアルOPENしたレシオ問屋町店

株式会社ライフトランス(代表取締役社長：井上 万都里）は、株式会社ケイアイリンクが運営する24時間年中無休のフィットネスジム「RETIO BODY DESIGN（レシオボディデザイン）」（https://retio-bodydesign.jp/）の倉敷店内に【マシンピラティススタジオ】など新エリアをオープンしました。

新しくOPENするマシンピラティススタジオ

１．店名：レシオボディデザイン倉敷店 (https://retio-bodydesign.jp/gymlist/kurashiki)

２．住所：〒710-0837 岡山県倉敷市沖新町61-4(TEL:086-425-4000)

３．リニューアルOPEN：2025年10月15日(水)～

グループマシンピラティスのレッスン風景イメージ

「マシンピラティス」はリハビリなどで用いられていた”リフォーマー”という専用の器具を用いることで、運動初心者でも安全かつ効率的に様々な効果を得ることが期待できます。

「レシオボディデザイン倉敷店」について

マシンピラティスの主な効果- 柔軟性の向上- 姿勢や機能の改善- インナーマッスルの強化マシンピラティスが使える新プラン- 通常のジム会費：7,590円/月（税込）- 月4回(週1回)利用可能：3,300円/月（税込）倉敷市沖新町にある「レシオボディデザイン倉敷店」の外観

自分の体を「自分自身がなりたいカラダ」へBODY DESIGN（ボディデザイン）していくことを目指し、正しいトレーニング法はもちろん、適切な食事法をレクチャーする【ビギナーサポートプログラム】は無料で何度でも受講いただけます。

無料で何度でも受講可能な【ビギナーサポートプログラム】

また新設の2階エリアにOPENした【ポージングエリア】も追加料金なしで利用可能。

ボディをチェックできるポージングルーム

上記以外にも【パーソナルトレーニング】や【タンニングマシン】、【酸素ボックス】などお得な料金でオプションを追加することもできます。

同じくリニューアルOPENするパーソナルトレーニングエリア効率的に日焼けできるタンニングマシン疲労回復に効果的な酸素ボックス

レシオボディデザインでフィットネスを生活の一部に。

【お問い合わせ】

株式会社ライフトランス

担当：山本

TEL：086-425-4000

受付時間：

平日：9:00～13:00/17:00～22:00

土日祝：9:00～18:00

（株式会社ケイアイリンクは「レシオボディデザイン」のフランチャイズ本部です）