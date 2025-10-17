株式会社SOZONEXT 自社ブランド「STARRY STAY」シリーズが渋谷にOPEN
株式会社SOZONEXTの自社ブランド「STARRY STAY」 の第1号都市型戸建て宿泊施設として『STARRY STAY HOUSE SHIBUYA ONE』（スターリーステイ ハウス 渋谷I）を渋谷区南平台（旅館業法）にてOPENいたしました。
渋谷駅・神泉駅・代官山駅が徒歩圏内の好立地にOPENした戸建て貸切タイプの宿泊施設は、135平方メートル (4LDK)・最大12名まで宿泊可能で、2台分の駐車場完備。ホテルでは味わえないファミリーやグループで過ごす特別な体験を提供いたします。
より快適な滞在を楽しんでいただけるよう無印良品「MUJI room essentials」を全面導入、キッチン・家具家電付き、リビングには大型スクリーンでの映像体験を楽しんで頂くためのプロジェクターを導入し、 STARRY STAYのコンセプトでもある「Your Space Your Time」 (-あなただけの空間、あなただけの時間-)を存分にお楽しみいただける宿泊施設です。
渋谷の鼓動を感じながら、静けさと洗練が共存する“STARRY STAY HOUSE SHIBUYA ONE“で、特別なひとときをお過ごしください。
STARRY STAY HOUSE SHIBUYA ONE
「MUJI room essentials」
無印良品を展開する株式会社良品計画の「MUJI room essentials」を全面導入し“非日常”を体験する旅行をはじめ、“何度も訪れる” “長く過ごす” といった地域体験型の中長期滞在やインバウンド需要に対して最適な空間と時間を提供いたします。
MUJI room essentialsについてはこちら(https://www.muji.com/jp/space-design/muji-room-essentials/)
「InnTouch」
ICT（情報通信技術）とIoT（モノのインターネット）を活用した、省人化・省エネ化を実現するDXソリューションであるInnTouchを導入し、快適で安心できる無人運営を実現します。
InnTouch
STARRY STAY シリーズ
都市型宿泊施設 『STARRY STAY SUITE IMPROVE NISHIMAGOME』
「STARRY STAY」 第1号都市型宿泊施設『STARRY STAY SUITE IMPROVE NISHIMAGOME』（スターリーステイ スイート インプルーブ西馬込）
都営地下鉄浅草線「西馬込駅」徒歩5分の好立地にOPENした3ユニットは、いずれも2LDK(60平方メートル 前後)のゆったりとした間取りで、全室に「MUJI room essentials」を導入。
チェックイン/チェックアウトは当社独自開発のIoT/ICT機器を活用した無人運営を提供し、運営の最適化を図る。
品川地区・銀座地区・日本橋地区・浅草地区など都内観光やビジネス需要を確実に捉え高稼働を実現。
STARRY STAY SUITE IMPROVE NISHIMAGOME
リゾート別荘型宿泊施設 『STARRY STAY VILLA NISHIATAMI』
「STARRY STAY」 第1号リゾート別荘型宿泊施設『 STARRY STAY VILLA NISHIATAMI 』（スターリー ヴィラ 西熱海）
JR伊東線「来宮駅」から車で約10分の日本を代表するリゾート地、熱海に敷地面積1,100平米・延べ床面積450平米の本格リゾートヴィラが誕生！
広大な敷地を1日1組様限定でご利用頂ける「Your Space Your Time」 (-あなただけの空間、あなただけの時間-) をコンセプトに特別な宿泊体験を提供。
STARRY STAY VILLA NISHIATAMI
株式会社SOZONEXT 自社ブランド「STARRY STAY」シリーズ拡大展開中
株式会社SOZONEXTは、運営管理を行う宿泊施設において、自社ブランド「STARRY STAY」を拡大展開中です。
ITテクノロジープロダクトブランド「InnTouch」を活用した省人/無人管理による効率性と、住まうように宿泊することを目的とした、洗練されたデザインの両立により、都市部・郊外それぞれの顧客ニーズに応じた新しい宿泊体験を創出します。
STARRY STAY ブランドコンセプト
ブランドの核心：Intelligent Hospitality - 進化するおもてなし
単なる無人宿泊施設ではなく、最先端テクノロジーと洗練されたデザインが融合することで実現する、より自由で快適な新しいホスピタリティの形を提供します 。
お客様一人ひとりのニーズに寄り添い、目立たないながらも常に滞在をサポートするインテリジェントな環境が、これまでの宿泊体験を超越する自由と心地よさを実現します。
ブランドタグライン
「STARRY STAY - Your Space, Your Time.」
（スターリーステイ - あなただけの空間、あなただけの時間）
テクノロジーがもたらす自由と、お客様が主体的に過ごせる時間や空間の提供を、より直接的に表現します 。
コアバリュー
■自由 (Freedom)
チェックイン・アウト時間の柔軟性 。
人の目を気にせず、自分のペースで過ごせるプライベートな空間
自分だけの時間を大切にする、パーソナライズされた体験
■快適 (Comfort)
JAPAN MADE企業との提携をはじめとした、シンプルで機能的な洗練された空間設計
余計なものをそぎ落とした、本質的な心地よさと静穏な環境
テクノロジーによる温度、照明などのスマートな制御
■先進 (Innovation)
目立たないながらも、滞在を常に最適化するテクノロジー
従来の宿泊体験の制約を解放する革新性
有人サービス以上の応答性と信頼性を目指した、デジタルコンシェルジュ機能
ブランドストーリー
STARRY STAYは、夜空に輝く星のように、お客様の滞在をそっと、しかし確実に照らし、自由で快適な時間を提供したいという想いから生まれました。
従来の「無人=サービス低下」というイメージを覆し、テクノロジーを駆使することで、お客様はより自分らしく、より快適に過ごせる。それが私たちの考える新しいホスピタリティです。
物理的なスタッフがいなくても、デジタルなサポートと心地よい空間が、お客様一人ひとりの特別な時間を豊かに彩ります。
今後の展開とお問い合わせ
「STARRY STAY」に関しては、ご提供する宿泊施設に応じた価値を最大限活かすブランディングを拡大して参ります。
【都市部】
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/105930/table/17_1_7935f81d7cc4434ecf0cf20980b53860.jpg?v=202510170955 ]
【リゾート/郊外】
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/105930/table/17_2_c764346e5d7b4d257ac8e03a617b243a.jpg?v=202510170955 ]
詳細については、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
SOZONEXTについて
豊富なシステム開発経験で培ったITテクノロジーを不動産分野の様々なソリューションに融合するサービス「STARRY（スターリー）」を展開する企業です。
国内外からの集客・マーケティング支援、オンライン・オフライン両面におけるカスタマーサービス、無人運営管理を実現するIoT機器開発、不動産取引及びファイナンス支援等、一気通貫で施設運営管理ソリューションを提供しています。
会社名：株式会社SOZONEXT
https://www.sozonext.com/
〒111-0041 東京都台東区元浅草2-6-4上野コアビル9階
TEL：03-3842-1552
E-mail：info@sozonext.com