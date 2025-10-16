「Coral Sea Villa（沖縄県宮古島市）」が一つ星受賞！民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」

CFコンサルティング株式会社

2025年9月23日「民泊旅館フェス2025」が500名以上の来場者のもと開催され、フェス内のイベントである民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」受賞式では全国から1000施設近くの応募があった小規模宿泊施設の中から、セレクテッド50として最終審査。

今回は、見事一つ星に輝いた「Coral Sea Villa（沖縄県宮古島市）」をご紹介します。

予約サイトを見る :https://www.airbnb.jp/rooms/867068869187827247/

Coral Sea Villaについて─

--家族やグループで、のびのび楽しめる最高の宿泊先です♪

--宮古島の中でも最も碧いと、地元でも言われている池間ブルーを堪能できます♪

--屋上にジャグジーが付いている、築浅の1棟貸切ヴィラタイプ！

--海岸沿いに位置し､リビングと屋上テラスから

最高のオーシャンビューとサンセットを堪能出来ます♪^^

--条件付きですが、目の前のビーチで花火もOK！

--日本最大級のサンゴ礁群八重干瀬（ヤビジ）に最も近い宿泊施設です！

--リビングには大きな75インチのTVも設置◎

--こだわりのecoで地元の天然素材を使用した充実のアメニティ♪

ぜひ、みなさまでお越しください♪

リビング

ダイニング

キッチン

洗面所

バスルーム

寝室

テラス

露天風呂

屋上

施設情報

●施設名：Coral Sea Villa

●エリア：沖縄県宮古島市

●アクセス ：宮古空港から車で32分、下地島空港から車で46分

●駐車場：敷地内無料駐⁠車ス⁠ペ⁠ー⁠ス

予約サイトを見る :https://www.airbnb.jp/rooms/867068869187827247/

民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」の星を受賞した施設一覧──

星の認定証

贈呈された盾

イベント概要

イベント名：民泊旅館フェス2025【民泊旅館アワード「ステイシュラン2025」】

日時：2025年9月23日（火）

10:00-18:00 セミナー

18:30- 20:30 交流会（ステイシュラン2025受賞式）

会場：産業貿易センター浜松町館

東京都港区海岸１丁目７－１ 東京ポートシティ竹芝オフィスタワー

登壇者：サバイバル投資家 生稲 崇（CashFlowグループ代表、不動産投資家）ほか、現役民泊オーナー等

主催：民泊旅館フェス実行委員会

詳細：https://japanstayfestival.com/

会社概要

会社名：CFコンサルティング株式会社

所在地：東京都北区志茂5-17-13

代表取締役：生稲 崇

事業内容：不動産投資オンライン講座、宿泊業、書籍執筆等

WEBサイト：https://cashflow365.net/

【報道関係者・取材希望の方へ】

個別インタビューのご相談も承ります。本件に関して、以下の視点での取材も可能です。

・日本を代表し世界と戦う小規模宿泊施設として

・空き家問題解決の新たなアプローチとして

・インバウンド需要と地方創生（地域雇用、地域消費向上）の結びつき

・個人投資家による社会課題、地域課題の解決事例として

・副業、複業時代の新しい働き方として