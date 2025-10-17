【GAINA Automation RPA】導入効果を即時算出するWebシミュレーションを公開

株式会社アイ・エフ・クリエイト

株式会社アイ・エフ・クリエイト（本社：東京、代表取締役：小川真一）は、保険代理店業務に特化したGAINA Automation RPAの導入効果を即時算出するWebシミュレーションツールを公開しました。

この無料シミュレーションサイトは、保険代理店および関連事業者の皆様が「GAINA Automation RPA」を導入する際の費用と投資対効果（ROI）を、その場でパーソナライズして試算できるように設計されています。これにより、RPA導入の意思決定を強力にサポートします。

本シミュレーションツールは、以下のURLからどなたでも無料でご利用いただけます。

https://www.ifcreate.com/gaina_automation/sim/

属人化し、時間のかかる事務作業が経営の課題に

保険代理店の現場では、複数の保険会社にまたがる見積書の作成から、満期契約の更新手続き、契約計上といった、複雑で時間のかかる事務作業が日常的に発生しています 。これらの業務は事業の根幹をなす一方で、多くのリソースを消費し、人為的ミスの原因ともなり得ます 。

わずかな入力で「費用」と「削減効果」を即座に可視化

公開されたシミュレーションページでは、導入を検討する企業の意思決定を強力にサポートします。GAINA Automation RPAの導入台数や、現在取り扱っている保険会社の数、保険種別の数といったいくつかの主要な変数を入力するだけで、以下の項目に関する詳細な試算結果を即座に確認できます。

- 初期導入費用- 月額費用- 年間費用- 年間の想定削減時間- 年間の想定人件費削減額

このツールにより、GAINA Automation RPA導入に必要な投資が明確になるだけでなく、年間で最大2,400時間の業務時間削減 や、600万円の人件費削減に繋がる可能性 など、定量的で具体的な効果を導入前に予測することが可能になります。

担当者コメント

株式会社アイ・エフ・クリエイトのGAINA Automation RPA担当者は次のように述べています。

「GAINA Automation RPAを保険業界の皆様にご提供できることを、大変嬉しく思います。公開したシミュレーションサイトは、GAINA Automation RPAがもたらすメリットの透明性を高め、より身近なものにします。代理店の経営者や管理者の皆様が、お問い合わせいただく前に、GAINA Automation RPAがいかに業務効率を改善し 、ミスを削減して業務品質を高め 、最終的に収益向上に貢献できるか を具体的にご理解いただけるようになります。このツールが、皆様のデジタルトランスフォーメーションに向けた的確な意思決定の一助となることを確信しております。」

保険代理店業務に特化されたRPA「GAINA Automation RPA」について

GAINA Automation RPAは、世界的に認知されているUiPath社のソリューションを活用した 、保険代理店業務に特化したオンプレミス型のRPAです 。火災保険、自動車保険、マンション管理組合向け保険に関する煩雑な業務を自動化するために設計されています 。主な自動化機能は以下の通りです。

- 複数保険会社の新規見積書を同条件で一括作成- 共同ゲートウェイ経由で契約データを自動取得し、満期更新申込書を作成- 申込完了後の契約情報を簡単な2アクションで計上- 乗合各社の満期情報を一元管理

本システムは、東京海上日動、三井住友海上、あいおいニッセイ同和損保、損害保険ジャパンといった国内主要損害保険会社に標準対応しています 。

導入シミュレーション（無料）は、こちらのサイトからお試しください：

株式会社アイ・エフ・クリエイトについて

株式会社アイ・エフ・クリエイトは、保険代理店として23年の実績を有する企業であり、年間15万件の見積りの提案実績がございます。また現場の課題やニーズを深く理解し、実務に即した実用性の高いソリューションを保険代理業を営む企業への提供も行っており、大手上場の通販会社、カード会社、旅行会社、サービス提供会社、生命保険会社、損害保険会社等々、の保険事業収益拡大のため、新規収益モデルの企画、立案、運営のコンサルティング、営業支援システムの提供をしております。お客様の業務効率化と顧客満足度向上に貢献しています。

事業内容 :- 損害保険代理店業務- 生命保険の募集に関する業務- 営業支援コンサルティング業務- Webコンサルティング業務- コールセンターの企画、構築、運営業務- 労働者派遣事業（派13-305549）- 銀行代理業（関東財務局長（銀代）第３２９号）

提供サービス :

GAINA Automation RPA

https://www.ifcreate.com/gaina_automation/

保険比較サイト『ｉ保険（あいほけん）』シリーズ

https://www.i-hoken.info/

https://www.i-hoken.com/

https://www.kasai-hoken.info/

営業管理システム『NEO GAINA』

https://www.ifcreate.com/partner/gaina.html

